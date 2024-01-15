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Платежки за газ нужно платить вовремя: где и как это можно сделать

Фото: в "Нафтогазе" объяснили, как оплатить платежи за газ (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Платежки за газ нужно платить вовремя. Это можно сделать как в онлайн, так и в оффлайн режиме.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Нафтогаз Украины" в Facebook.

"За потребленный природный газ вы рассчитываетесь после его использования. Чтобы обеспечить отопительный сезон ресурсом, наша компания закупает прогнозируемый объем вперед. Оплатив своевременно, вы поддерживаете энергетическую устойчивость страны в сверхсложные времена", - говорится в сообщении.

Получить платежку и оплатить ее можно несколькими способами:

  • в личном кабинете на my.gas.ua;
  • в чат-ботах в Telegram, Viber и Messenger ;
  • в терминалах самообслуживания "ПриватБанк", "Ощадбанк";
  • в отделениях "Ощадбанка", "Новой почты" и ПУМБ;
  • "Укрпочтой" после 20 числа текущего месяца, только в тех областях, где нет активных боевых действий.

Напомним, что поставщики газа обнародовали цены на газ для населения в 2024 году.

Как известно, в Украине во время войны действует мораторий на повышение тарифов на газ. Природный газ в Украине не удорожает даже в отопительный период.

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