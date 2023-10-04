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У платіжках за газ можуть бути зайві кубометри. "Нафтогаз" назвав причину

Середа 04 жовтня 2023 18:16
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У платіжках за газ можуть бути зайві кубометри. "Нафтогаз" назвав причину Фото: у платіжках за газ можуть бути зайві кубометри (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Українці можуть стикнутися з завищеними сумами у платіжках за газ та "зайвими" кубами через те, що передають показання лічильників невчасно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Нафтогаз".

У "Нафтогазі" розповіли, як вони розв'язували питання клієнтки, яка звернулася до них через нарахування зайвих кубів за серпень.

Спершу фахівці перевірили зафіксовані клієнткою обсяги спожитого газу. Виявилось, що з травня по серпень вона не передавала показання лічильника, оскільки тимчасово переїхала з родиною із Києва на захід країни.

Як здійснюються нарахування у таких випадках?

Нарахування здійснюється розрахунковим способом. Тобто обсяги спожитого газу визначаються на основі місячного об’єму споживання за аналогічний період минулого року. Отже, цифри відрізняються від фактичних.

Що можна зробити?

Щоб нараховані обсяги газу збігались з реальним споживанням, слід передавати показання лічильників вчасно - з 28-го по 5-те число щомісяця.

Якщо ж клієнт тимчасово не проживає у помешканні та не користувався газом, то слід щомісяця передавати фактичні незмінні показання.

Як передати показники лічильника?

У "Нафтогазі" повідомляли, що українці можуть передавати показники лічильника за спожитий газ за допомогою SMS, чатботу, автоматичного режиму і не тільки.

До того ж, українці можуть отримати пільги на оплату за доставку та розподіл газу.

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Нафтогаз України Газ
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