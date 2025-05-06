Платив "за передову", якої не було: ДБР викрило командира батальйону

Командир батальйону військової частини здійснював фіктивні виплати своїй підлеглій. Через підроблені документи жінка отримала понад 800 тисяч гривень "фронтових".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державне бюро розслідувань (ДБР).
Працівники ДБР повідомили про підозру командиру батальйону однієї з військових частин, дислокованих у Донецькій області. Він організував незаконні виплати своїй підлеглій, яка фактично не перебувала в районі бойових дій.
Згідно з даними слідства, з січня 2023 року по листопад 2024 року командир оформив документи, за якими його підлегла нібито служила в зоні бойових дій на Донеччині.
Насправді жінка весь цей час перебувала у Дніпропетровській області. Завдяки фальсифікації їй незаконно нараховували грошове забезпечення та додаткові виплати, передбачені для військовослужбовців на передовій.
Через це з державного бюджету безпідставно виплатили понад 800 тисяч гривень.
Фото: ДБР викрило командира батальйону та його підлеглу (dbr.gov.ua)
Командиру батальйону повідомили про підозру у зловживанні службовим становищем, підробленні документів та пособництві в ухиленні від військової служби за частиною 2 статті 364, частиною 1 статті 366, частиною 5 статті 27, частиною 4 статті 409 Кримінального Кодексу України.
Його підлеглу підозрюють в ухиленні від служби та привласненні коштів у великих розмірах під час воєнного стану.
Санкції статей передбачають до 10 років позбавлення волі.
Крім того, було заявлено цивільний позов для відшкодування збитків, завданих державі.
Нагадаємо, нещодавно правоохоронці затримали командира військової частини в Одеській області. Його підозрюють у використанні бійців в особистих інтересах. Підполковник направив чотирьох військовослужбовців на ремонт квартири. Попри те, що військові не перебували у зоні бойових дій, вони отримували "бойові" виплати.
Також у Вінницькій області викрили посадовця однієї з військових частин. Він незаконно оформив бойові виплати на 4,8 млн гривень військовим, які перебували в тилу.
Також зазначимо, що ДБР викрило схему у Херсонській області, до якої причетні двоє посадовців військової частини. За даними слідства, вони вимагали гроші у військовослужбовців за нарахування їм фіктивних "бойових" виплат.