Платив "за передову", якої не було: ДБР викрило командира батальйону

Працівники ДБР повідомили про підозру командиру батальйону однієї з військових частин, дислокованих у Донецькій області. Він організував незаконні виплати своїй підлеглій, яка фактично не перебувала в районі бойових дій.

Подробиці справи

Згідно з даними слідства, з січня 2023 року по листопад 2024 року командир оформив документи, за якими його підлегла нібито служила в зоні бойових дій на Донеччині.

Насправді жінка весь цей час перебувала у Дніпропетровській області. Завдяки фальсифікації їй незаконно нараховували грошове забезпечення та додаткові виплати, передбачені для військовослужбовців на передовій.

Через це з державного бюджету безпідставно виплатили понад 800 тисяч гривень.

Фото: ДБР викрило командира батальйону та його підлеглу (dbr.gov.ua)

Що загрожує командирові та підлеглій

Командиру батальйону повідомили про підозру у зловживанні службовим становищем, підробленні документів та пособництві в ухиленні від військової служби за частиною 2 статті 364, частиною 1 статті 366, частиною 5 статті 27, частиною 4 статті 409 Кримінального Кодексу України.

Його підлеглу підозрюють в ухиленні від служби та привласненні коштів у великих розмірах під час воєнного стану.

Санкції статей передбачають до 10 років позбавлення волі.

Крім того, було заявлено цивільний позов для відшкодування збитків, завданих державі.