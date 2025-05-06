Платил "за передовую", которой не было: ГБР разоблачило командира батальона

Командир батальона воинской части осуществлял фиктивные выплаты своей подчиненной. Через поддельные документы женщина получила более 800 тысяч гривен "фронтовых".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственное бюро расследований (ГБР).
Работники ГБР сообщили о подозрении командиру батальона одной из воинских частей, дислоцированных в Донецкой области. Он организовал незаконные выплаты своей подчиненной, которая фактически не находилась в районе боевых действий.
Согласно данным следствия, с января 2023 года по ноябрь 2024 года командир оформил документы, по которым его подчиненная якобы служила в зоне боевых действий в Донецкой области.
На самом деле женщина все это время находилась в Днепропетровской области. Благодаря фальсификации ей незаконно начисляли денежное обеспечение и дополнительные выплаты, предусмотренные для военнослужащих на передовой.
Из-за этого из государственного бюджета безосновательно выплатили более 800 тысяч гривен.
Фото: ГБР разоблачило командира батальона и его подчиненную (dbr.gov.ua)
Командиру батальона сообщили о подозрении в злоупотреблении служебным положением, подделке документов и пособничестве в уклонении от военной службы по части 2 статьи 364, части 1 статьи 366, части 5 статьи 27, части 4 статьи 409 Уголовного Кодекса Украины.
Его подчиненную подозревают в уклонении от службы и присвоении средств в крупных размерах во время военного положения.
Санкции статей предусматривают до 10 лет лишения свободы.
Кроме того, был заявлен гражданский иск для возмещения ущерба, нанесенного государству.
Напомним, недавно правоохранители задержали командира воинской части в Одесской области. Его подозревают в использовании бойцов в личных интересах. Подполковник направил четырех военнослужащих на ремонт квартиры. Несмотря на то, что военные не находились в зоне боевых действий, они получали "боевые" выплаты.
Также в Винницкой области разоблачили должностное лицо одной из воинских частей. Он незаконно оформил боевые выплаты на 4,8 млн гривен военным, которые находились в тылу.
Также отметим, что ГБР разоблачило схему в Херсонской области, к которой причастны двое должностных лиц воинской части. По данным следствия, они требовали деньги у военнослужащих за начисление им фиктивных "боевых" выплат.