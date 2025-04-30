ua en ru
Ср, 30 квітня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

ДБР викрило підполковника: відправив бійців робити ремонт замість служби

Подільськ, Середа 30 квітня 2025 14:32
UA EN RU
ДБР викрило підполковника: відправив бійців робити ремонт замість служби Фото: в Одеській області правоохоронці затримали підполковника (dbr.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

Правоохоронці затримали командира військової частини в Одеській області. Його підозрюють у використанні бійців в особистих інтересах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Державного бюро розслідувань.

За даними слідства, у грудні 2024 року підполковник направив чотирьох військовослужбовців на ремонт квартири в місті Подільськ. Офіцер оформив квартиру на матір цивільної дружини.

Протягом грудня 2024 - квітня 2025 року бійці замість виконання бойових завдань займалися ремонтом: клали плитку, шпаклювали стіни, встановлювали сантехніку тощо.

Попри те, що військові не перебували у зоні бойових дій, вони отримували "бойові" виплати. У результаті державі завдано збитків на понад 500 тисяч гривень.

ДБР наголошує, що у цей час інші військові зазначеної частини виконували бойові завдання на передовій.



Працівники ДБР затримали командира безпосередньо у квартирі, де він робив ремонт. Йому оголосили підозру за ч. 5 ст. 426-1 Кримінального кодексу України - перевищення військовою службовою особою службових повноважень в умовах воєнного стану.

Підполковнику загрожує до 12 років в'язниці. Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Корупційні скандали у ЗСУ

Нагадаємо, нещодавно у Вінницькій області викрили посадовця однієї з військових частин. Він незаконно оформив бойові виплати на 4,8 млн гривень військовим, які перебували в тилу.

Також зазначимо, що ДБР викрило схему у Херсонській області, до якої причетні двоє посадовців військової частини. За даними слідства, вони вимагали гроші у військовослужбовців за нарахування їм фіктивних "бойових" виплат.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили України ДБР Суд Війна в Україні
NEWS
Зеленський про нічний обстріл: проти Росії потрібен тиск, а не просто слова
Зеленський про нічний обстріл: проти Росії потрібен тиск, а не просто слова
DAILY
Генерал Ілля Павленко: Росія до початку війни з Україною була здатна захопити Європу
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Генерал Ілля Павленко: Росія до початку війни з Україною була здатна захопити Європу