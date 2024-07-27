Платити не потрібно: які обстеження можна пройти безкоштовно у сімейного лікаря

Раніше ми розповідали, чи можна укласти декларацію з сімейним лікарем у приватній клініці.

Також РБК-Україна пояснювало, як без візитів до лікаря отримати електронний рецепт на безкоштовні ліки.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.