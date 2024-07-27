Платити не потрібно: які обстеження можна пройти безкоштовно у сімейного лікаря

Українці можуть безкоштовно пройти деякі обстеження та аналізи. Для цього потрібно мати декларацію з сімейним лікарем.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на урядовий портал.
Сімейний лікар на прийомі може оглянути пацієнта, провести скринінг та зробити швидкі тести на інфекційні захворювання.
Безкоштовно також можна зробити загальний аналіз крові, аналіз рівня холестерину та аналіз рівня глюкози в крові.
Крім того, не потрібно платити за:
Для проведення лабораторних досліджень сімейний лікар повинен виписати направлення.
Увага! Пробірки для аналізу крові, шприци, серветки - входять у вартість послуг.
Раніше ми розповідали, чи можна укласти декларацію з сімейним лікарем у приватній клініці.
Також РБК-Україна пояснювало, як без візитів до лікаря отримати електронний рецепт на безкоштовні ліки.
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