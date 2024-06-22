"Доступні ліки" без візитів до лікаря: як отримати е-рецепт дистанційно
Пацієнтам не потрібно відвідувати лікаря щоразу, коли вони хочуть отримати поповнення запасу "доступних ліків". Перевагою е-рецептів є те, що їх можна отримати дистанційно.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Національної служби здоровʼя України.
Для того, щоб отримати новий е-рецепт потрібно заздалегідь домовитися з сімейним лікарем, терапевтом або педіатром про цю можливість без повторного візиту.
Домовтеся про спосіб телекомунікації та уточніть найкращий час для дзвінка або надсилання листа. Слідкуйте за кількістю ліків, що залишилися, і повідомляйте лікаря до того, як ліки закінчаться:
- за 7 днів, якщо останній рецепт був виписаний на 21 день або більше;
- за 3 дні, якщо останній рецепт був виписаний на менш ніж 21 день.
Коли лікар випише вам електронний рецепт, ви отримаєте SMS з необхідною інформацією (номер рецепта та код підтвердження).
Його потрібно принести в аптеку, яка відпускає ліки за програмою реімбурсації. Як правило, на дверях таких аптек є наклейки "Доступні ліки" та "+Інсуліни".
Раніше повідомлялося про те, на який термін дійсний рецепт за програмою "Доступні ліки".
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