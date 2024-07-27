RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Платить не нужно: какие обследования можно пройти бесплатно у семейного врача

Фото: украинцам объяснили, какие обследования можно пройти бесплатно (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Украинцы могут бесплатно пройти некоторые исследования и анализы. Для этого должна быть декларация с семейным врачом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительственный портал.

Семейный врач на приеме может осмотреть пациента, провести скрининг и сделать быстрые тесты на инфекционные заболевания.

Бесплатно можно сделать общий анализ крови, анализ уровня холестерина и анализ уровня глюкозы в крови.

Кроме того, не нужно платить за:

  • инструментальную диагностику: электрокардиографию, пикфлуометрию (пиковую скорость выдоха для оценки дыхательной системы), измерение остроты зрения, слуха; получить направление для консультации с врачом-специалистом;
  • ﻿﻿скрининг на наличие расстройств психики и поведения;
  • ﻿﻿раннее выявление ВИЧ, туберкулеза, гепатитов, инфекций, передающихся половым путем.

Для проведения лабораторных исследований семейный врач должен выписать направление.

Внимание! Пробирки для анализа крови, шприцы, салфетки - входят в стоимость услуг.

 

Ранее мы рассказывали, можно ли заключить декларацию с семейным врачом в частной клинике.

Также РБК-Украина объясняло, как без визитов к врачу получить электронный рецепт на бесплатные лекарства.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство здравоохранения УкраиныСемейный врачВрачи