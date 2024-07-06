Чи можна укласти декларацію з сімейним лікарем у приватній клініці: відповідь МОЗ
Дедалі більше приватних клінік та лікарів укладають договір із Національною службою здоров'я України (НСЗУ). Кожен охочий має можливість знайти лікаря, який ще не досяг ліміту декларацій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Міністерства охорони здоров'я (МОЗ).
Для того, щоб дізнатись, які лікарі надають медичну допомогу за договором із НСЗУ, необхідно:
- на сайті НСЗУ відкрийте дашборд “Електронна карта місць надання первинної медичної допомоги”;
- на першій сторінці ви побачите власне карту;
- у фільтрі можна образу один, або ж одразу два пункти щодо форми власності: "Приватна (без ФОП)" та "ФОП".
- також оберіть у фільтрі необхідний вам населений пункт. В таблиці під мапою відображатиметься інформація щодо адреси, контактів й лікарів медичних закладів.
- після обрання лікаря вам відобразиться інформація про нього: ПІБ, спеціалізація. Зокрема можна побачити кількість декларацій, які він має на цей час. Якщо ж у колонці "Ліміт" ви побачите символ у вигляді стрілки вгору, це означає, що лікар укладає декларації з новими пацієнтами.
"У будь-якому разі радимо зателефонувати до медичного закладу, щоб запитати, чи укладає певний лікар декларації з новими пацієнтами", - додає МОЗ.
Якщо у вас не має можливості скористатись дашбордом, можна зателефонувати до контакт-центру НСЗУ за номером 16-77.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, як українцям отримати електронний рецепт на "Доступні ліки" або інші рецептурні препарати, навіть якщо у них немає мобільного телефону.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.