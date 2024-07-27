ua en ru
Сб, 27 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Платити не потрібно: які обстеження можна пройти безкоштовно у сімейного лікаря

Україна , Субота 27 липня 2024 20:50
UA EN RU
Платити не потрібно: які обстеження можна пройти безкоштовно у сімейного лікаря Фото: українцям пояснили, які обстеження можна пройти безкоштовно (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Українці можуть безкоштовно пройти деякі обстеження та аналізи. Для цього потрібно мати декларацію з сімейним лікарем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на урядовий портал.

Сімейний лікар на прийомі може оглянути пацієнта, провести скринінг та зробити швидкі тести на інфекційні захворювання.

Безкоштовно також можна зробити загальний аналіз крові, аналіз рівня холестерину та аналіз рівня глюкози в крові.

Крім того, не потрібно платити за:

  • інструментальну діагностику: електрокардіографію, пікфлуометрію (пікову швидкість видиху для оцінки дихальної системи), вимірювання гостроти зору, слуху; отримати направлення для консультації з лікарем-спеціалістом;
  • ﻿﻿скринінг на наявність розладів психіки та поведінки;
  • ﻿﻿раннє виявлення ВІЛ, туберкульозу, гепатитів, інфекцій, які передаються статевим шляхом.

Для проведення лабораторних досліджень сімейний лікар повинен виписати направлення.

Увага! Пробірки для аналізу крові, шприци, серветки - входять у вартість послуг.

Раніше ми розповідали, чи можна укласти декларацію з сімейним лікарем у приватній клініці.

Також РБК-Україна пояснювало, як без візитів до лікаря отримати електронний рецепт на безкоштовні ліки.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Мінстерство охорони здоров'я України Сімейний лікар Лікарі
NEWS
Українська розвідка уразила три вертольоти на території РФ, - джерела
Українська розвідка уразила три вертольоти на території РФ, - джерела
DAILY
Сергій Наумов, Ощадбанк: Погані позичальники не дають нам спати спокійно, а ми – їм
Руслан Кислякфінансовий редактор РБК-Україна Сергій Наумов, Ощадбанк: Погані позичальники не дають нам спати спокійно, а ми – їм