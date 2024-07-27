Платити не потрібно: які обстеження можна пройти безкоштовно у сімейного лікаря

Українці можуть безкоштовно пройти деякі обстеження та аналізи. Для цього потрібно мати декларацію з сімейним лікарем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на урядовий портал.

Увага! Пробірки для аналізу крові, шприци, серветки - входять у вартість послуг.

Крім того, не потрібно платити за:

Безкоштовно також можна зробити загальний аналіз крові, аналіз рівня холестерину та аналіз рівня глюкози в крові.

Сімейний лікар на прийомі може оглянути пацієнта, провести скринінг та зробити швидкі тести на інфекційні захворювання.

Раніше ми розповідали, чи можна укласти декларацію з сімейним лікарем у приватній клініці.

Також РБК-Україна пояснювало, як без візитів до лікаря отримати електронний рецепт на безкоштовні ліки.

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