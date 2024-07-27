Платить не нужно: какие обследования можно пройти бесплатно у семейного врача
Украинцы могут бесплатно пройти некоторые исследования и анализы. Для этого должна быть декларация с семейным врачом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительственный портал.
Семейный врач на приеме может осмотреть пациента, провести скрининг и сделать быстрые тесты на инфекционные заболевания.
Бесплатно можно сделать общий анализ крови, анализ уровня холестерина и анализ уровня глюкозы в крови.
Кроме того, не нужно платить за:
- инструментальную диагностику: электрокардиографию, пикфлуометрию (пиковую скорость выдоха для оценки дыхательной системы), измерение остроты зрения, слуха; получить направление для консультации с врачом-специалистом;
- скрининг на наличие расстройств психики и поведения;
- раннее выявление ВИЧ, туберкулеза, гепатитов, инфекций, передающихся половым путем.
Для проведения лабораторных исследований семейный врач должен выписать направление.
Внимание! Пробирки для анализа крови, шприцы, салфетки - входят в стоимость услуг.
Ранее мы рассказывали, можно ли заключить декларацию с семейным врачом в частной клинике.
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