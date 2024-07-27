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Платить не нужно: какие обследования можно пройти бесплатно у семейного врача

Украина , Суббота 27 июля 2024 20:50
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Платить не нужно: какие обследования можно пройти бесплатно у семейного врача Фото: украинцам объяснили, какие обследования можно пройти бесплатно (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Украинцы могут бесплатно пройти некоторые исследования и анализы. Для этого должна быть декларация с семейным врачом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительственный портал.

Семейный врач на приеме может осмотреть пациента, провести скрининг и сделать быстрые тесты на инфекционные заболевания.

Бесплатно можно сделать общий анализ крови, анализ уровня холестерина и анализ уровня глюкозы в крови.

Кроме того, не нужно платить за:

  • инструментальную диагностику: электрокардиографию, пикфлуометрию (пиковую скорость выдоха для оценки дыхательной системы), измерение остроты зрения, слуха; получить направление для консультации с врачом-специалистом;
  • ﻿﻿скрининг на наличие расстройств психики и поведения;
  • ﻿﻿раннее выявление ВИЧ, туберкулеза, гепатитов, инфекций, передающихся половым путем.

Для проведения лабораторных исследований семейный врач должен выписать направление.

Внимание! Пробирки для анализа крови, шприцы, салфетки - входят в стоимость услуг.

Ранее мы рассказывали, можно ли заключить декларацию с семейным врачом в частной клинике.

Также РБК-Украина объясняло, как без визитов к врачу получить электронный рецепт на бесплатные лекарства.

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