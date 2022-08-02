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Платили от 4 до 15 тысяч долларов. СБУ разоблачила несколько схем вывоза призывников за границу

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Украина, Вторник 02 августа 2022 12:28
Платили от 4 до 15 тысяч долларов. СБУ разоблачила несколько схем вывоза призывников за границу Фото: СБУ разоблачила несколько схем вывоза призывников за границу (t.me/SBUkr)
Автор: Наталия Гурковская

СБУ разоблачила дельцов, вывозивших за границу призывников. Сотрудникам спецслужбы удалось ликвидировать "схемы" в Киеве, Николаевской области и Львове.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение ведомства.

"Стоимость их "услуг" колебалась от 4 до более 15 тысяч долларов, в зависимости от региона и степени риска для "заказчика", - говорится в сообщении.

Николаевская область

Организатором "схемы" оказался местный житель, оценивший свои услуги в 6 тысяч долларов. Также СБУ задержала "группу сопровождения", которая должна была обеспечить беспрепятственное пересечение границы.

Киев

Разоблачен бывший помощник народного депутата от запрещенной в Украине партии "Оппозиционный блок". Он был работником одного из медучреждений, поэтому задействовал "админресурс" для изготовления документов, освобождающих военнообязанных от службы. Свои "услуги" он оценил в 15,2 тысячи долларов.

Львов

Злоумышленником оказался местный житель, который за 4 тысячи долларов изготовлял для своих "клиентов" поддельные документы, якобы удостоверяющие их непригодность к военной службе.

"Благодаря реагированию СБУ он так и не успел сделать ни одной фальшивки", - рассказали в пресс-службе.

Как сообщалось, СБУ разоблачила мошенника, который помог 20 мужчинам призывного возраста уехать из Украины. За свои "услуги" он требовал 3,5 тысячи долларов с человека.

Также СБУ выявила группу людей, которые выдавали украинские паспорта иностранцам за деньги. Среди потенциальных клиентов были обнаружены и российские диверсанты.

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Служба безопасности Украины
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