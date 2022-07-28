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СБУ прикрыла схему легализации диверсантов из России в Украине

Новина українською →
Украина, Четверг 28 июля 2022 17:37
СБУ прикрыла схему легализации диверсантов из России в Украине Фото: СБУ обнаружила схему легализации российских диверсантов (ssu.gov.ua)
Автор: Илона Свиридова

Служба безопасности Украины обнаружила группу людей, которые выдавали украинские паспорта иностранцам за деньги. Среди потенциальных клиентов обнаружили и российских диверсантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал СБУ.

Согласно данным правоохранителей, бывший налоговик из Донецка решил организовать схему легализации иностранцев за деньги. Используя свои связи в правоохранительной, системе мужчина в Харькове торговал документами по 4 тысячи долларов за паспорт.

Во время следственно-оперативных мероприятий сотрудники СБУ зафиксировали транш в размере трех тысяч долларов в качестве предоплаты. Как обнаружили правоохранители, заказчиком паспорта оказался гражданин России, осуществлявший разведывательно-подрывную деятельность. Украинские документы ему были нужны для конспирации и легализации на территории Украины.

Производителя фальшивых паспортов задержали с поличным. Теперь мужчине готовится сообщение о подозрении в совершении преступления, предусмотренного статьей "Принятие предложения или получения неправомерной выгоды для себя или третьего лица за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства".

Гражданина России также проверяют в Службе безопасности Украины.

Напомним, что ранее правоохранители задержали бывшего главы СБУ в Автономной Республике Крым. Ему инкриминируют совершение государственной измены, а суд поместил его в СИЗО.

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