СБУ задержала мошенника, который помог 20 призывникам бежать за границу
Служба безопасности разоблачила мошенника, который помог 20 мужчинам призывного возраста выехать из Украины. За свои "услуги" он требовал 3,5 тысячи долларов с человека.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.
Незаконную схему выезда призывников организовал киевлянин. Он предоставлял своим "клиентам" пакет поддельных документов, в которых было письмо, якобы подтверждало обучение в зарубежных вузах.
Его "услугами" воспользовались почти два десятка мужчин. Сейчас их личности установлены, в отношении них будет отдельно принято решение соответствующими правоохранительными органами.
СБУ задокументировала факт получения аванса в размере 1,5 тысячи долларов. Мошенника задержали в Киеве во время передачи документов. Во время обыска в его квартире обнаружили фальшивые документы, компьютерное оборудование и средства связи с доказательствами.
Мошеннику объявили подозрение по ч. 3 ст. 332 УК (незаконная переправка лиц через государственную границу).
Фото: в Киеве задержали мошенника, который помог вывезти за границу 20 призывников (facebook.com/SecurSerUkraine)
Напомним, что СБУ разоблачила схему легализации российских диверсантов в Украине.
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