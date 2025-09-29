UA

Вибори в Молдові Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні

Плати або на штурм: росіяни вгадали нову схему, як уникнути боїв на фронті

Ілюстративне фото: росіяни вгадали нову схему, як уникнути боїв на фронті (росЗМІ)
Автор: Наталія Кава

Російські військові, які знаходяться а Запорізькому напрямку, вигадали схему уникання боїв проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на партизанський рух "АТЕШ".

За даними "АТЕШ", у 70-му мотострілецькому полку введено обов'язковий збір не менше 10 000 руб з людини.

"Гроші здаються в так звану "касу" і зникають без звітів і пояснень. Це не просто крадіжка, це розкладання армії ворога зсередини. Побори підривають боєздатність, деморалізують особовий склад і послаблюють їхні позиції на фронті", - пишуть партизани.

Відомо, що ті, хто відмовляється переказувати гроші, відправляють штурмувати укріплені позиції без підтримки або демонстративно б'ють і кидають в яму на кілька днів.

"Якщо вони хочуть вижити, з них вимагають мінімум 50 000 руб щомісяця без гарантії, що завтра їх не відправлять на позиції СОУ", - пишуть в "АТЕШ".

Раніше головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що російські війська наразі мають трикратну перевагу в силах і засобах, а на ключових напрямках переважають в чотири-шість разів. Не дивлячись на це, серпень став місяцем порівняно найменших територіальних здобутків ворога.

партизаныВійна в Україні