Плати или на штурм: россияне угадали новую схему, как избежать боев на фронте

По данным "АТЭШ", в 70-м мотострелковом полку введен обязательный сбор не менее 10 000 руб с человека.

"Деньги сдаются в так называемую "кассу" и исчезают без отчетов и объяснений. Это не просто воровство, это разложение армии врага изнутри. Поборы подрывают боеспособность, деморализуют личный состав и ослабляют их позиции на фронте", - пишут партизаны.

Известно, что те, кто отказывается переводить деньги, отправляют штурмовать укрепленные позиции без поддержки или демонстративно избивают и бросают в яму на несколько дней.

"Если они хотят выжить, с них требуют минимум 50 000 руб ежемесячно без гарантии, что завтра их не отправят на позиции СОУ", - пишут в "АТЕШ".