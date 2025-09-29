RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

Плати или на штурм: россияне угадали новую схему, как избежать боев на фронте

Иллюстративное фото: россияне угадали новую схему, как избежать боев на фронте (росСМИ)
Автор: Наталья Кава

Российские военные, которые находятся а Запорожском направлении, придумали схему избегания боев против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на партизанское движение "АТЕШ".

По данным "АТЭШ", в 70-м мотострелковом полку введен обязательный сбор не менее 10 000 руб с человека.

"Деньги сдаются в так называемую "кассу" и исчезают без отчетов и объяснений. Это не просто воровство, это разложение армии врага изнутри. Поборы подрывают боеспособность, деморализуют личный состав и ослабляют их позиции на фронте", - пишут партизаны.

Известно, что те, кто отказывается переводить деньги, отправляют штурмовать укрепленные позиции без поддержки или демонстративно избивают и бросают в яму на несколько дней.

"Если они хотят выжить, с них требуют минимум 50 000 руб ежемесячно без гарантии, что завтра их не отправят на позиции СОУ", - пишут в "АТЕШ".

 

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что российские войска сейчас имеют трехкратное преимущество в силах и средствах, а на ключевых направлениях преобладают в четыре-шесть раз. Несмотря на это, август стал месяцем сравнительно наименьших территориальных достижений врага.

Читайте РБК-Украина в Google News
партизаныВойна в Украине