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Интервью

Платформу реконструкции расстрелов на Майдане могут использовать как доказательство по делу экс-"беркутовцев"

НовостиПроисшествия    07.06.2018 - 12:05
Фото: суд над экс-беркутовцами (РБК-Украина)
Фото: суд над экс-беркутовцами (РБК-Украина)

Адвокат рассказала об онлайн-платформе, где собраны все материалы о событиях того дня

Цифровая реконструкция расстрелов на Майдане 20 февраля 2014 года может быть приобщена к материалам по делу экс-"беркутовцев" в Святошинском суде. Об этом на брифинге "Презентация цифровой реконструкции расстрелов на Майдане 20 февраля 2014" сообщила Александра Яценко, адвокат семей Небесной сотни, передает корреспондент РБК-Украина.

"Задачей было воссоздать 3D модель тех событий. Мы получили еще и письменный отчет от привлеченных специалистов, который тоже будем публиковать на сайте. Мы опубликуем это на сайте адвокатской совещательной группы. Мы эту работу сделали ради того, чтобы приобщить к материалам по делу "беркутовцев" в Святошинском суде. Украинская практика не предусматривала никогда такого вида доказательства, как эта платформа. Это было записано на определенное устройство и передано сторонам производства. Мы считаем, что этот вывод специалистов доказывает, что эти трое активистов (Дмитров, Дигдалович, Паращук, - ред.) получили смертельные ранения от правоохранителей. Эта платформа является открытой и она является доступной для всех", - сообщила адвокат.

Также адвокат рассказала детали об онлайн-платформе, где собраны все материалы о событиях того дня.

"Эта платформа является открытой и состоит из трех частей. Есть часть overview, в которой собрано все по времени, откуда понятно, что и как происходило. Здесь можно увидеть, что происходило, там нанесены красные точки с вероятными местами гибели протестующих. Далее отражено движение протестующих по отношению к местоположению правоохранителей, далее нанесены данные о вероятных местах убийств протестующих. Далее основная часть, которая может быть доказательством в судебном деле, которая может быть доказательством убийства этих трех человек. Мы выбрали этих трех человек для детального отражения в платформе (Дмитрива, Дигдаловича и Паращука), потому что мы являемся представителями их семей. Мы поставили перед специалистами различные по степени сложности задания", - сообщила она.

Отметим, в Святошинском суде уже были заслушаны родственники указанных трех активистов, а именно Дигдаловича, Паращука и Дмитрива. Кроме этого, пуля, которая смертельно ранила Дигдаловича, была изъята и исследована экспертами.

Рассмотрение дела продолжается.

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Теги публикации: Майдан, Беркут  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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