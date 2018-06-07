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Платформу реконструкції розстрілів на Майдані можуть використати як доказ у справі екс-"беркутівців"

НовиниНадзвичайні події    07.06.2018 - 12:05
Фото: суд над екс-беркутівцями (РБК-Україна)
Фото: суд над екс-беркутівцями (РБК-Україна)

Адвокат розказала про онлайн-платформу, де зібрані всі матеріали про події того дня

Цифрова реконструкція розстрілів на Майдані 20 лютого 2014 року може бути долучена до матеріалів у справі екс-"беркутівців" в Святошинському суді. Про це на брифінгу "Презентація цифрової реконструкції розстрілів на Майдані 20 лютого 2014" повідомила Олександра Яценко, адвокат сімей Небесної сотні, передає кореспондент РБК-Україна

"Завданням було відтворити 3D модель тих подій. Ми отримали ще й письмовий звіт від залучених спеціалістів, який теж будемо оприлюднювати на сайті. Ми оприлюднимо це на сайті адвокатської дорадчої групи. Ми цю роботу зробили заради того, щоб долучити до матеріалів у справі "беркутівців" в Святошинському суді. Українська практика не передбачала ніколи такого виду доказу, як ця платформа. Це було записано на певний пристрій і передано сторонам провадження. Ми вважаємо, що цей висновок спеціалістів доводить, що ці троє активістів (Дмитрів, Дигдалович, Паращук, - ред.) отримали смертельні поранення від правоохоронців. Ця платформа є відкритою і вона є доступною для всіх", - повідомила адвокат.

Також адвокат розказала деталі про онлайн-платформу, де зібрані всі матеріали про події того дня.

"Ця платформа є відкритою і складається з трьох частин. Є частина overview, в якій зібрано все по часу, звідки зрозуміло, що і як відбувалось. Тут можна побачити, що відбувалося, там нанесені червоні крапки з імовірними місцями загибелі протестувальників. Далі відображено рух протестувальників по відношенню до місцеположення правоохоронців, далі нанесені дані про ймовірні місця вбивств протестуючих. Далі основна частина, яка може бути доказом у судовій справі, яка може бути доказом вбивства цих трьох осіб. Ми обрали цих трьох осіб для детального відображення у платформі (Дмитріва, Дигдаловича та Паращука), бо ми є представниками їхніх сімей. Ми поставили перед спеціалістами різні за ступенем складності завдання", - повідомила вона.

Зазначимо, у Святошинському суді вже були заслухані родичі вказаних трьох активістів, а саме Дигдаловича, Паращука та Дмитріва. Крім цього, куля, яка смертельно поранила Дигдаловича, була вилучена та досліджена експертами.

Розгляд справи триває.

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Теги публікації: Майдан, Беркут  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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