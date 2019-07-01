Платежный баланс в мае сведен с большим дефицитом

В мае 2019 года дефицит сводного платежного баланса Украины составил 750 млн долларов, за пять месяцев года - 466 млн долларов. Об этом говорится в "Макроэкономическом и монетарном обзоре" Национального банка (июнь 2019 года).

По данным НБУ, в мае текущий счет сведен с профицитом 249 млн долларов, с начала года - 257 млн долларов. Этому способствовало как сужение дефицита торговли товарами, так и расширение профицита первичных доходов. Рост экспорта товаров в мае ускорился (до 13,9% г/г с 2,1% г/г в апреле). В отличие от экспорта, рост импорта товаров в мае замедлился до 8% г/г с 12,8% в апреле), прежде всего за счет энергоносителей, отметили в НБУ.

По финансовому счету в отличие от предыдущих периодов наблюдался значительный отток капитала (1 млрд долларов). Это было обусловлено плановым погашением суверенных еврооблигаций, что лишь частично было компенсировано последующим наращиванием инвестиций нерезидентов в гривневые ОВГЗ. В частном секторе также сформировался чистый отток капитала: увеличение наличности вне банков превысило поступления долгового и инвестиционного капитала в реальный сектор и приток капитала в банковский сектор, сообщили в НБУ.

"Из-за дефицита сводного платежного баланса и выплаты кредитов МВФ международные резервы снизились до 19,4 млрд долларов по состоянию на конец мая или 3,2 месяца импорта будущего периода", - говорится в сообщении НБУ.

Как сообщало РБК-Украина, платежный баланс Украины в 2018 году сведен с профицитом 2,9 млрд долларов.

Напомним, глава НБУ Яков Смолий во время выступления в Верховной раде 17 января заявил, что Украина в 2018 году достигла макрофинансовой стабильности, которой не наблюдалось с 2013 года.