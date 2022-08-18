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В платежках за свет появятся новые данные: что известно

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Украина, Четверг 18 августа 2022 21:10
В платежках за свет появятся новые данные: что известно Фото: в платежках за свет появятся новые данные (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Национальная комиссия по регулированию энергорынка утвердила новые правила и теперь в платежках за свет появятся новые данные.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу НКРЭКУ.

Для обеспечения потребителей понятной и корректной информацией о начислениях за потребленную электроэнергию, электропоставщиков обязали внести изменения. Теперь в платежках на оплату надо указывать информацию о начальных и конечных показателях счетчиков, на основании которых осуществляются начисления.

"Для потребителей электроустановки, которые имеют небольшую мощность до 0,1 кВт, урегулирована организация коммерческого учета и определения объемов потребления без установки счетчиков", - говорится в сообщении.

Также была упрощена процедура смены электропоставщика. Вследствие таких изменений, будет сокращен срок перехода к новому поставщику с 21 до трех дней.

Напомним, что ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, о введении моратория на повышение коммунальных тарифов.

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