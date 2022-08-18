В Украине заморозят тарифы на тепло. Зеленский подписал закон

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о введении моратория на повышение коммунальных тарифов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Верховной Рады Украины.

Мораторий будет действовать в течение военного положения и 6 месяцев после его завершения для тарифов на газ, теплоснабжение и горячую воду. Разницу в тарифах поставщику будет компенсировать государство. Законом устанавливается, что: тарифы на услуги распределения природного газа не подлежат увеличению;

тарифы на тепловую энергию, на услуги по поставке тепловой энергии и услуги по поставке горячей воды для всех категорий потребителей не подлежат увеличению;

цена на природный газ для бытовых потребителей не подлежит увеличению от цены, которая применялась в отношениях между поставщиком и бытовыми потребителями по состоянию на 24 февраля 2022 года. Законом устанавливается запрет поставщикам природного газа проводить любые действия по принуждению бытового потребителя до оплаты задолженности.