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У платіжках за світло з'являться нові дані: що відомо

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Україна, Четвер 18 серпня 2022 21:10
У платіжках за світло з'являться нові дані: що відомо Фото: У платіжках за світло з'являться нові дані (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Національна комісія з регулювання енергоринку затвердила нові правила та тепер в платіжках за світло з'являться нові дані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку НКРЕКУ.

Для забезпечення споживачів зрозумілою та коректною інформацією про нарахування за спожиту електроенергію, електропостачальників зобов'язали внести зміни. Тепер у платіжках на оплату треба вказувати інформацію про початкові та кінцеві показники лічильників, на підставі яких здійснюються нарахування.

"Для споживачів електроустановки, які мають невелику потужність до 0,1 кВт, врегульована організація комерційного обліку та визначення обсягів споживання без встановлення лічильників", - йдеться у повідомленні.

Також була спрощена процедура зміни електропостачальника. Внаслідок таких змін, буде скорочено термін переходу до нового постачальника з 21 до трьох днів.

Нагадаємо, що раніше президент України Володимир Зеленський підписав закон, щодо запровадження мораторію на підвищення комунальних тарифів.

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