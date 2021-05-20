Плата за выезд из Беларуси в Украину: появились подробности

Плата за выезд из Беларуси вводит в Гомельской и Гродненской (на границе с Польшей и Литвой) областях на период с 1 июня 2021 года по 1 января 2023 года.

"Оплата будет осуществляться за одно транспортное средство, которое выезжать из Беларуси, независимо от количества пассажиров в нем. Уплата местного сбора будет осуществляться водителем транспортного средства в белорусских рублях до пересечения (в учреждении банка) или при пересечении границы (непосредственно в пункте пропуска)", - сообщили в ГПСУ.

Отмечается, что сбор нужно уплатить в доходы областного бюджета по месту расположения пункта пропуска через границу. В противном случае он будет считаться не оплаченным.

При этом от уплаты местного сбора освобождаются: