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Плата за выезд из Беларуси в Украину: появились подробности

Автор: Игорь Литвиненко

В Беларуси местные власти Гомельской области с 1 июня вводят денежный сбор за выезд из страны через белорусско-украинскую границу. Размер денежного сбора составит 29 белорусских рублей (более 300 гривен).

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

Плата за выезд из Беларуси вводит в Гомельской и Гродненской (на границе с Польшей и Литвой) областях на период с 1 июня 2021 года по 1 января 2023 года.

"Оплата будет осуществляться за одно транспортное средство, которое выезжать из Беларуси, независимо от количества пассажиров в нем. Уплата местного сбора будет осуществляться водителем транспортного средства в белорусских рублях до пересечения (в учреждении банка) или при пересечении границы (непосредственно в пункте пропуска)", - сообщили в ГПСУ.

Отмечается, что сбор нужно уплатить в доходы областного бюджета по месту расположения пункта пропуска через границу. В противном случае он будет считаться не оплаченным.

При этом от уплаты местного сбора освобождаются:

  • водители, направляющиеся транзитом через Беларусь;
  • водители, следующие на похороны членов семьи и близких родственников, а также сопровождающие умерших для захоронения;
  • участники и инвалиды "Великой Отечественной войны";
  • инвалиды I и II групп, а также их сопровождающие;
  • участники ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС.
  • граждане Беларуси, выезжающие на лечение в санаторно-курортные учреждения.

Напомним, в апреле, на фоне увеличения концентрации российский войск на границе с Украиной, украинские пограничники были переведены на усиленный режим несения службы на границе с Беларусью.

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