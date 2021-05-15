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Беларусь вводит плату за выезд в Украину на одном из участков границы

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Беларусь, Суббота 15 мая 2021 19:02
Беларусь вводит плату за выезд в Украину на одном из участков границы Фото: Беларусь ввела плату за выезд в Украину в Гомельской области (УНИАН)
Автор: Андрей Василюк

В Беларуси областной совет депутатов Гомельской области, граничащей с Украиной, с 1 июня вводит местный сбор за пересечение границы на выезд транспортом. Аналогичное решение приняли и в Гродненской области, которая граничит с Литвой и Польшей.

Об этом сообщает пресс-служба Госпогранкомитета Беларуси.

Такое решение власти Беларуси объяснили "борьбой с коронавирусной инфекцией".

"Местный сбор за пересечение транспортными средствами Государственной границы Республики Беларусь при выезде из страны направлен на борьбу с коронавирусной инфекцией. С 1 июня его введут в Гомельской и Гродненской областях", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сбор будут брать с транспортных, технически допустимая максимальная масса которых не превышает 5 тонн, за исключением колесных тракторов и самоходных машин. Сумма сбора с транспортных средств не зависит от количества пассажиров.

Сбор для транспортных средств до пяти тонн установлен в размере одной базовой величины - 29 белорусских рублей (приблизительно 320 гривен). Его уплата осуществляется водителем транспортного средства до пересечения или при пересечении границы в пунктах пропуска.

"Сбор уплачивается в доходы соответствующего областного бюджета по месту расположения пунктов пропуска через границу. В случае уплаты сбора в областной бюджет не по месту расположения пункта пропуска, через который пересекается граница, сбор не является уплаченным", - заявили в ведомстве.

При этом от уплаты налога при наличии подтверждающих документов освобождаются:

  • водители, следующие на похороны членов семьи и близких родственников, а также сопровождающие умерших для захоронения
  • участники и инвалиды "Великой Отечественной войны";
  • инвалиды I и II групп, а также их сопровождающие;
  • участники ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС.
  • граждане Беларуси, выезжающие на лечение в санаторно-курортные учреждения.

Напомним, в апреле, во время концентрации войск РФ у границ Украины и на оккупированных территориях, украинские пограничники на границе с Беларусью были переведены на усиленный режим несения службы. При этом скоплений войск на этом участке украинской границе не наблюдалось.

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