Беларусь вводит плату за выезд в Украину на одном из участков границы

В Беларуси областной совет депутатов Гомельской области, граничащей с Украиной, с 1 июня вводит местный сбор за пересечение границы на выезд транспортом. Аналогичное решение приняли и в Гродненской области, которая граничит с Литвой и Польшей.

Такое решение власти Беларуси объяснили "борьбой с коронавирусной инфекцией".

"Местный сбор за пересечение транспортными средствами Государственной границы Республики Беларусь при выезде из страны направлен на борьбу с коронавирусной инфекцией. С 1 июня его введут в Гомельской и Гродненской областях", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сбор будут брать с транспортных, технически допустимая максимальная масса которых не превышает 5 тонн, за исключением колесных тракторов и самоходных машин. Сумма сбора с транспортных средств не зависит от количества пассажиров.

Сбор для транспортных средств до пяти тонн установлен в размере одной базовой величины - 29 белорусских рублей (приблизительно 320 гривен). Его уплата осуществляется водителем транспортного средства до пересечения или при пересечении границы в пунктах пропуска.

"Сбор уплачивается в доходы соответствующего областного бюджета по месту расположения пунктов пропуска через границу. В случае уплаты сбора в областной бюджет не по месту расположения пункта пропуска, через который пересекается граница, сбор не является уплаченным", - заявили в ведомстве.

При этом от уплаты налога при наличии подтверждающих документов освобождаются: