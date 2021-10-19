Плата за простой. Как НАБУ и САП оказались под ударом и чем это грозит Украине

Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назар Холодницкий ушел в отставку 21 августа 2020 года за пару месяцев до истечения срока своих полномочий. Избрать ему замену должна была конкурсная комиссия еще до 30 ноября прошлого года.

Полномочия директора НАБУ Артема Сытника заканчиваются 16 апреля следующего года. Но парламент еще даже не принял изменения в законодательство, которые позволили бы запустить конкурсный отбор нового главы ведомства.

Западные партнеры уже отреагировали на проблемы в украинской антикоррупционной вертикали. Обратили на них внимание и в Офисе президента Владимира Зеленского. Более того, там заверили, что сделают все возможное, чтобы назначить руководителей и укрепить независимость САП и НАБУ. Но этого до сих пор не случилось.

Долгий отбор САП

"Отборщиками" нового главы САП еще год назад были назначены семь украинских юристов (Екатерина Коваль, Андрей Гуджал, Елена Бусол, Вячеслав Навроцкий, Богдан Романюк, Евгений Соболь, Алексей Дрозд), общественный активист (Роман Куйбида) и три иностранных эксперта (Томас Файерстоун, Драго Кос и Нонна Цоцория).

"Комиссия должна начать прозрачный процесс, в основе которого – добродетель и заслуги кандидатов. От этого будет зависеть наша дальнейшая поддержка", – заявили тогда посольства США и Европейского Союза.

К работе комиссия приступила год назад – 13 октября, а с января текущего года начался отбор желающих стать Специализированным антикоррупционным прокурором. Претендентов оказалось около 100, и комиссия оптимистично рассчитывала избрать из них наиболее достойного до конца лета 2021 года.

Впрочем, ни в августе, ни даже в сентябре конкурс так и не завершился. Более того, именно в конце лета – начале осени он встал на паузу, когда члены комиссии стали резко "болеть", уезжать в командировки или пропускать заседания по другим причинам.

Холодницкий ушел в отставку в конце лета прошлого года (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)

Источник РБК-Украина во власти не исключает, что эта ситуация сложилась из-за нескольких факторов, один из которых – сложная схема голосования. Так, чтобы конкурсант преодолел сито отбора, он должен получить не менее двух голосов от иностранных экспертов и не менее пяти от украинских членов комиссии.

На практике это привело к тому, что отечественные "отборщики" проваливали голосования за детективов НАБУ и прокуроров САП, которых поддерживали международники, а те в свою очередь не давали голоса за фаворитов власти. Например, таким образом покинули отбор прокурор Львовской области Антон Войтенко и глава правового комитета Верховной рады Андрей Костин ("Слуга народа").

Как итог, на данный момент в конкурсе осталось всего два участника: 35-летний детектив НАБУ Александр Клименко и 33-летний прокурор Офиса генпрокурора Андрей Синюк. Первый известен тем, что расследовал дела бывшего депутата Александра Онищенко и экс-главы ГФС Романа Насирова, второй – представляет сторону обвинения в процессе об убийстве активистки Екатерины Гандзюк и в деле против комбата "Донбасса" Семена Семенченко.

Оба претендента еще должны пройти письменное задание и финальное собеседование. Сумма набранных баллов за все конкурсы и определит нового главу САП. Но собраться в полном составе и провести итоговые этапы конкурса у комиссии никак не получается.

Эта ситуация стала постоянным раздражителем для международных партнеров Украины. Вопрос необходимости "немедленного избрания" руководства САП даже поднимался на встрече Владимира Зеленского с президентом США Джо Байденом в начале осени.

Очередной срыв заседания комиссии 9 октября вызвал "разочарование" у ЕС и США, сказано в заявлении посольств. Президент Украины также решил публично выразить свое негодование.

"Нет и не может быть никакого адекватного объяснения того, что конкурс для избрания нового руководителя САП задерживается. Все члены конкурсной комиссии должны выполнить свою работу и избрать нового руководителя САП, как это и должно быть в соответствии с лучшими международными практиками", – уверен глава государства.

Источник издания в конкурсной комиссии отметил, что срыв последнего заседания был неожиданным, так как ранее все члены согласовали дату. Однако трое из них (Андрей Гуджал, Елена Бусол и Евгений Соболь) в итоге не пришли. Глава конкурсной комиссии Екатерина Коваль не ответила на просьбу РБК-Украина о комментарии касательно причин задержки.

Андрей Гуджал, в свою очередь, объяснил, что действительно неважно себя почувствовал утром 9 октября и даже вынужден был провериться на COVID. При этом он не скрывает своего недовольства ходом конкурсного отбора и поведением "международников".

"По моему мнению, конкурс из двух человек вообще нельзя называть полноценным конкурсом", – заявил он, подчеркнув, что из отбора несправедливо рано выкинули сильных кандидатов, например, руководителей областных прокуратур.

Источник в комиссии считает, что у противников завершения конкурса есть еще один "козырь" – Окружной админсуд Киева. Там уже пару месяцев лежит иск вылетевшего участника конкурса Александра Кареева, который требует признать недействительным порядок отбора главы САП.

"Сценарий может быть таким: ОАСК выносит решение, которое само по себе вряд ли сможет отменить конкурс, но я не исключаю, что некоторые члены комиссии будут ссылаться на него, чтобы вообще не являться на заседания и еще дольше затянуть конкурсный отбор", – рассказал он на условиях анонимности.

Большую часть полномочий главы САП выполняет генпрокурор Ирина Венедиктова (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)

На время отсутствия специализированного антикоррупционного прокурора большую часть его полномочий перебрала на себя генеральный прокурор Ирина Венедиктова. Она считает, что это не сказалось на независимости и эффективности антикоррупционной вертикали Украины.

"Я убеждена, что это никоим образом не повлияло отрицательно на качество и результативность расследования таких уголовных производств. Но подчеркиваю, мне нужен заместитель – глава САП, который проведет аудит дел, эффективности прокуроров и выведет эту работу на совершенно другой уровень", – сказала она РБК-Украина.

Венедиктова уверена, что ее с НАБУ "синергия усилий" активно проявилась в делах о растрате средств ПриватБанка и расхищении земли в Одессе.

В ход конкурса по отбору главы САП Офис генпрокурора вмешиваться не имеет права и не намерен, заявила она. В конце августа Венедиктова провела встречу с членами комиссии, на которой все подтвердили свое желание завершить отбор в ближайшее время.

"Я надеюсь, что конкурс закончится как можно скорее и результативно, и в Украине будет высокоэффективный антикоррупционный прокурор", – добавила генпрокурор.

НАБУ в неопределенности

В подвешенном состоянии в ближайшее время может оказаться и напарник САП – Национальное антикоррупционное бюро. В 2020 году Конституционный суд отменил ключевые положения закона о НАБУ, касающиеся полномочий президента назначать/увольнять директора бюро и формировать конкурсную комиссию для его избрания.

Этот вердикт КСУ поставил украинскую власть в сложное положение. Независимость Антикоррупционного бюро – один из краеугольных камней сотрудничества правительства с западными кредиторами, в том числе и Международным валютным фондом.

Фактически, вопрос принятия закона о НАБУ остается последним невыполненным "маяком" для получения второго транша МВФ. Более того, это необходимо сделать как можно раньше, так как через полгода – 16 апреля 2022 – истекает срок полномочий директора НАБУ Артема Сытника.

Еще в феврале Кабмин разработал и внес в Раду необходимый документ. Одно из его положений предусматривало фактическое отстранение Артема Сытника после успешного голосования. Законопроект был раскритикован НАБУ и в итоге так и не попал в сессионный зал.

Весной ему на смену внесли сразу несколько компромиссов от руководства фракции "Слуга народа". Один из них (№5459-1) и был принят за основу 13 мая. Но подготовка ко второму чтению затянулись почти на полгода.

Только в начале октября антикоррупционный комитет смог подготовить проект закона и рассмотреть все правки. Учитывая, что сменщика Сытника на посту директора НАБУ должны избрать на открытом конкурсе с привлечением международных экспертов, то времени остается не так уж и много.

"Через несколько месяцев, после завершения каденции нынешнего директора НАБУ, работа Бюро может быть заблокирована из-за отсутствия возможности избрания нового руководителя", – отметили в НАБУ. Там также призвали парламент решить эту проблему как можно скорее, но сохранив "институциональную независимость" бюро.

Через полгода Артем Сытник должен покинуть пост директора НАБУ (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)

Соответствующий законопроект вынесут на голосование 19 октября, сообщила изданию замглавы антикоррупционного комитета Рады Галина Янченко ("Слуга народа"). Основная его идея – отдать правительству право назначать и увольнять директора НАБУ.

Выбирать претендентов будет конкурсная комиссия из шести человек: трое украинских представителей и трое иностранных экспертов. За последними право решающего голоса, так как ни одна кандидатура не сможет пройти дальше без двух одобрений от международников. В финал конкурса выйдут три победителя, одного из которых правительство и назначит новым "главным антикоррупционером".

С момента принятия закона НАБУ потеряет статус правоохранительного органа и станет "органом исполнительной власти со специальным статусом". На стадии подготовки законопроекта ко второму чтению именно вокруг этой нормы возникли основные разногласия, сообщил РБК-Украина источник в монобольшинстве.

Например, Антикоррупционное бюро выказывало опасения, что смена статуса повлечет реорганизацию штата и сделает эту структуру зависимой от Кабмина. Главное научно-экспертное управление парламента и вовсе допустило, что такое новшество нарушает Конституцию.

"Учитывая указанное, предложенные в проекте предписания о предоставлении НАБУ специального статуса, порядке его формирования, подотчетности и подконтрольности могут быть признаны такими, которые не в полной мере согласуются с положениями Конституции Украины", – сказано в экспертном заключении.

Впрочем, по словам Янченко, в финальном варианте документа таки решили оставить "специальный статус" НАБУ, но отдельно прописать, что это не повлечет его реорганизацию. Замглавы комитета также надеется, что конкурс по избранию нового главы ведомства удастся провести до завершения полномочий Сытника.

"Как показывает практика, для проведения конкурса, если он проходит вовремя и конструктивно, 3-4 месяца вполне достаточно. Учитывая это, по моему мнению, нам действительно надо уже начинать подготовку к конкурсу, но если конкурс начнется не позднее января следующего года, то это будет нормально. Тогда удастся уложиться в очерченные сроки", – объяснила она.

Фракция "Слуги народа", по словам Янченко, будет поддерживать предложенный документ, так как "заинтересована в том, чтобы антикоррупционная инфраструктура работала и была эффективной". Председатель комитета Анастасия Радина ("Слуга народа") также отметила, что за принятием закона о НАБУ "очень внимательно следят партнеры Украины в мировых столицах".

Провал голосования поставит украинскую власть в сложную ситуацию. Ведь тогда нужно будет в сжатые сроки подготовить и принять новый законопроект, чтобы не допустить "правого хаоса" весной следующего года. В противном случае "обезглавливание" обоих антикоррупционных органов может нанести непоправимый удар по всем уголовным расследованиям.