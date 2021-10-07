Присвоение земли в Одессе: объявлены подозрения 16 лицам

По делу присвоения земли в Одессе объявили подозрения 16 лицам. Среди них и мэр Одессы Геннадий Труханов.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на пресс-службу НАБУ .

Их подозревают в незаконном завладении активами территориальной общины Одессы и легализации незаконно полученных доходов. 10 из них являются участниками преступной организации, остальные - соучастники совершения других преступлений, сообщили в НАБУ.

Речь идет о:

руководителе преступной организации:

Одесском городском главе;

председателе Постоянной комиссии по вопросам коммунальной собственности Одесского городского совета (ОМР);

председателе земельной комиссии ОМР;

руководителе юридического департамента ОМР;

руководителе департамента коммунальной собственности ОМР;

заместителе руководителя департамента коммунальной собственности ОМР;

трех лицах, которые выполняли функции финансового контроля, юридического сопровождения и координации действий между участников преступной организации.

"Должности указаны на момент совершения преступления", - уточнили в НАБУ.

Кроме них, о подозрении сообщено еще шести лицам, которых участники преступной организации привлекали к своим действиям.

Среди них:

заместитель Одесского городского главы,

бывший руководитель одного из коммунальных предприятий,

экс-прокурор Одесской области,

владельцы компании-застройщицы и ее топ-менджеры.

Действия подозреваемых квалифицированы по ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 368, ч. 3 ст. 369 УК Украины.