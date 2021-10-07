Присвоение земли в Одессе: объявлены подозрения 16 лицам
По делу присвоения земли в Одессе объявили подозрения 16 лицам. Среди них и мэр Одессы Геннадий Труханов.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу НАБУ.
Их подозревают в незаконном завладении активами территориальной общины Одессы и легализации незаконно полученных доходов. 10 из них являются участниками преступной организации, остальные - соучастники совершения других преступлений, сообщили в НАБУ.
Речь идет о:
- руководителе преступной организации:
- Одесском городском главе;
- председателе Постоянной комиссии по вопросам коммунальной собственности Одесского городского совета (ОМР);
- председателе земельной комиссии ОМР;
- руководителе юридического департамента ОМР;
- руководителе департамента коммунальной собственности ОМР;
- заместителе руководителя департамента коммунальной собственности ОМР;
- трех лицах, которые выполняли функции финансового контроля, юридического сопровождения и координации действий между участников преступной организации.
"Должности указаны на момент совершения преступления", - уточнили в НАБУ.
Кроме них, о подозрении сообщено еще шести лицам, которых участники преступной организации привлекали к своим действиям.
Среди них:
- заместитель Одесского городского главы,
- бывший руководитель одного из коммунальных предприятий,
- экс-прокурор Одесской области,
- владельцы компании-застройщицы и ее топ-менджеры.
Действия подозреваемых квалифицированы по ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 368, ч. 3 ст. 369 УК Украины.