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Плата за предательство: украинские пограничники вручили послу Беларуси "30 сребреников" (видео)

Новина українською →
Киев, Суббота 19 марта 2022 12:06
Плата за предательство: украинские пограничники вручили послу Беларуси "30 сребреников" (видео) Фото: украинские пограничники вручили послу Беларуси "30 серебряников" за предательство (facebook.com)
Автор: Мария Кучерявец

Глава Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко передал через белорусского посла председателю Государственного пограничного комитета Беларуси Анатолию Лаппо "30 сребреников". Поскольку, как он объяснил, именно столько стоит предательство.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующее видео в Facebook, которое опубликовал Дейнеко.

"Рашисты осуществляют открытую кровавую агрессию против Украины с территории беларуси. Как известно, тридцать сребреников - плата за предательство. За удар в спину Украине имел возможность передать их руководителю Государственного пограничного комитета Республики Беларусь генерал-лейтенанту Лаппо А. П. Победа будет за Украиной!!!",- написал он под видео.

Из кадров видно, как подполковник ГНСУ пытается вручить послу Беларуси в Украине Игорю Соколу мешочек с монетами - "30 сребрениками", прокомментировав, что таким был приказ.

При этом посол отказался забирать монеты, сказав: "это приказ для вас, но не для меня". После чего отвернулся и ушел.

"С презрением", - сказал вдогонку ему украинский пограничник.

Почему именно "30 сребреников"?

По евангельской легенде, один из двенадцати апостолов (учеников Христа) - Иуда выдал своего учителя первосвященникам, за что получил от них тридцать сребреников. В переносном значении "тридцать сребреников" - цена предательства.

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