Плата за зраду: українські прикордонники вручили послу Білорусі "30 срібняків" (відео)

Голова Державної прикордонної служби Сергій Дейнеко передав через білоруського посла голові Державного прикордонного комітету Білорусі Анатолію Лаппо "30 срібняків". Оскільки, як він пояснив, саме стільки коштує зрада.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідне відео у Facebook , яке опублікував Дейнеко.

"Рашисти здійснюють відкриту криваву агресію проти України з території білорусі. Як відомо, тридцять срібняків – плата за зраду. За удар в спину Україні мав змогу передати їх керівнику державного прикордонного комітету республіки білорусь генерал-лейтенанту Лаппо А.П. Знайте. Перемога буде за Україною!!!", - написав він під відео.

З кадрів видно, як підполковник ДПСУ намагається вручити послу Білорусі в Україні Ігорю Соколу мішечок із монетами – "30 срібняками", прокоментувавши, що таким був наказ.

При цьому посол відмовився забирати монети, сказавши: "це наказ для вас, але не для мене". Після чого відвернувся і пішов.

"Із презирством", - сказав навздогін йому український прикордонник.

Чому саме "30 срібняків"?

За євангельською легендою, один з дванадцяти апостолів (учнів Христа) - Іуда видав свого вчителя первосвященикам, за що одержав від них тридцять срібняків. У переносному значенні "тридцять срібняків" - ціна зради.