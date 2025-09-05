Про пластик можна забути: як в Україні оформити повністю електронні водійські права

Україна стала першою країною в Європі, де посвідчення водія можна отримати повністю у цифровому форматі. Для заміни чи відновлення документа достатньо кількох кліків у застосунку "Дія".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головний сервісний центр МВС.
Користувачі можуть замовити:
У випадку замовлення пластикового бланку його можна отримати в сервісному центрі МВС, у відділенні "Укрпошти" або замовити доставку кур’єром.
Послуга доступна, якщо:
Відкрити розділ "Сервіси" → "Водієві" → "Заміна посвідчення водія". Після цього треба обрати причину заміни та тип документа, а також визначити спосіб отримання (самовивіз, пошта, кур’єр).
Останній крок - перевірити дані, підписати заяву та оплатити онлайн (оплату слід здійснити протягом 10 хвилин).
Статус заявки можна відстежувати у "Дії". У разі цифрового формату - чекати push-сповіщення про готовність документа.
Під час воєнного стану медична довідка для обміну чи відновлення посвідчення не потрібна.
Графа "група крові" може залишатися порожньою - це не впливає на чинність документа.
Кабмін дозволив користуватися простроченими водійськими правами (виданими вперше на 2 роки) на час дії воєнного стану.
Детальну інформацію можна дізнатися за телефоном (044) 290-19-88, а також на офіційних сторінках Головного сервісного центру МВС у Facebook та Instagram.
Раніше РБК-Україна писало, що українці за кордоном можуть обміняти своє посвідчення водія на іноземне без складання іспитів. Це стало можливим завдяки міжнародним угодам з Іспанією, Італією, ОАЕ, Туреччиною та Литвою, а також односторонньому порядку у Великій Британії. Нині Україна готує нові угоди з Латвією та Францією. Водночас у ЄС діють тимчасові правила, що дозволяють користуватися українськими правами або отримувати тимчасові європейські документи без іспитів для громадян під захистом.
Також ми розповідали, що українці, які отримали іноземні посвідчення водія, після повернення додому мають замінити їх на національні. Умови обміну залежать від країни видачі документа: в одних випадках потрібні теоретичний і практичний іспити, в інших - лише подача документів без іспитів. Спрощена процедура діє з державами, які мають угоди з Україною.