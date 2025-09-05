Про пластик можна забути: як в Україні оформити повністю електронні водійські права

Як працює послуга

Користувачі можуть замовити:

Е-посвідчення - виключно цифровий документ, чинний на всій території України.;

- виключно цифровий документ, чинний на всій території України.; комбінований варіант - пластик + цифрове посвідчення.

У випадку замовлення пластикового бланку його можна отримати в сервісному центрі МВС, у відділенні "Укрпошти" або замовити доставку кур’єром.

Послуга доступна, якщо:

закінчився термін дії посвідчення;

змінилися персональні дані;

документ втрачено, викрадено чи пошкоджено;

є бажання отримати сучасне цифрове посвідчення.

Як оформити через "Дію"

Відкрити розділ "Сервіси" → "Водієві" → "Заміна посвідчення водія". Після цього треба обрати причину заміни та тип документа, а також визначити спосіб отримання (самовивіз, пошта, кур’єр).

Останній крок - перевірити дані, підписати заяву та оплатити онлайн (оплату слід здійснити протягом 10 хвилин).

Статус заявки можна відстежувати у "Дії". У разі цифрового формату - чекати push-сповіщення про готовність документа.

Важливі нюанси

Під час воєнного стану медична довідка для обміну чи відновлення посвідчення не потрібна.

Графа "група крові" може залишатися порожньою - це не впливає на чинність документа.

Кабмін дозволив користуватися простроченими водійськими правами (виданими вперше на 2 роки) на час дії воєнного стану.

Детальну інформацію можна дізнатися за телефоном (044) 290-19-88, а також на офіційних сторінках Головного сервісного центру МВС у Facebook та Instagram.