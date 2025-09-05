О пластике можно забыть: как в Украине оформить полностью электронные водительские права

Как работает услуга

Пользователи могут заказать:

Е-удостоверение - исключительно цифровой документ, действующий на всей территории Украины;

комбинированный вариант - пластик + цифровое удостоверение.

В случае заказа пластикового бланка его можно получить в сервисном центре МВД, в отделении "Укрпочты" или заказать доставку курьером.

Услуга доступна, если:

закончился срок действия удостоверения;

изменились персональные данные;

документ утерян, похищен или поврежден;

есть желание получить современное цифровое удостоверение.

Как оформить через "Дію"

Открыть раздел "Сервисы" → "Водителю" → "Замена водительского удостоверения". После этого надо выбрать причину замены и тип документа, а также определить способ получения (самовывоз, почта, курьер).

Последний шаг - проверить данные, подписать заявление и оплатить онлайн (оплату следует осуществить в течение 10 минут).

Статус заявки можно отслеживать в "Дії". В случае цифрового формата - ждать push-уведомления о готовности документа.

Важные нюансы

Во время военного положения медицинская справка для обмена или восстановления удостоверения не нужна.

Графа "группа крови" может оставаться пустой - это не влияет на силу документа.

Кабмин разрешил пользоваться просроченными водительскими правами (выданными впервые на 2 года) на время действия военного положения.

Подробную информацию можно узнать по телефону (044) 290-19-88, а также на официальных страницах Главного сервисного центра МВД в Facebook и Instagram.