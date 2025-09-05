О пластике можно забыть: как в Украине оформить полностью электронные водительские права

Украина стала первой страной в Европе, где водительское удостоверение можно получить полностью в цифровом формате. Для замены или восстановления документа достаточно нескольких кликов в приложении "Дія".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главный сервисный центр МВД.
Пользователи могут заказать:
В случае заказа пластикового бланка его можно получить в сервисном центре МВД, в отделении "Укрпочты" или заказать доставку курьером.
Услуга доступна, если:
Открыть раздел "Сервисы" → "Водителю" → "Замена водительского удостоверения". После этого надо выбрать причину замены и тип документа, а также определить способ получения (самовывоз, почта, курьер).
Последний шаг - проверить данные, подписать заявление и оплатить онлайн (оплату следует осуществить в течение 10 минут).
Статус заявки можно отслеживать в "Дії". В случае цифрового формата - ждать push-уведомления о готовности документа.
Во время военного положения медицинская справка для обмена или восстановления удостоверения не нужна.
Графа "группа крови" может оставаться пустой - это не влияет на силу документа.
Кабмин разрешил пользоваться просроченными водительскими правами (выданными впервые на 2 года) на время действия военного положения.
Подробную информацию можно узнать по телефону (044) 290-19-88, а также на официальных страницах Главного сервисного центра МВД в Facebook и Instagram.
Ранее РБК-Украина писало, что украинцы за рубежом могут обменять свое водительское удостоверение на иностранное без сдачи экзаменов. Это стало возможным благодаря международным соглашениям с Испанией, Италией, ОАЭ, Турцией и Литвой, а также одностороннем порядке в Великобритании. Сейчас Украина готовит новые соглашения с Латвией и Францией. В то же время в ЕС действуют временные правила, позволяющие пользоваться украинскими правами или получать временные европейские документы без экзаменов для граждан под защитой.
Также мы рассказывали, что украинцы, которые получили иностранные водительские удостоверения, по возвращении домой должны заменить их на национальные. Условия обмена зависят от страны выдачи документа: в одних случаях нужны теоретический и практический экзамены, в других - только подача документов без экзаменов. Упрощенная процедура действует с государствами, которые имеют соглашения с Украиной.