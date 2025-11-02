ua en ru
Вс, 02 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Трампа и Путина Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

"Планируют танцевать на костях": оккупанты готовятся открыть драмтеатр в Мариуполе

Воскресенье 02 ноября 2025 03:45
UA EN RU
"Планируют танцевать на костях": оккупанты готовятся открыть драмтеатр в Мариуполе Фото: оккупанты готовятся к открытию драмтеатра (t.me/mariupolrada)
Автор: Маловичко Юлия

Оккупанты заявили о завершении так называемых восстановительных работ в драмтеатре Мариуполя и планируют его открытие уже в следующем месяце.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram горсовета украинского Мариуполя.

"Место, которое стало одним из мест крупнейшего военного преступления российских захватчиков, теперь превращают в площадку для российских спектаклей и концертов", - сообщили в горсовете.

Известно, что россияне заявили о "финишной прямой" в восстановительных работах и уже в декабре планируют открыть драмтеатр.

"Чтобы ставить на нем российские пьесы и фактически "петь и танцевать" на костях погибших мариупольцев", - говорится в сообщении.

В пресс-службе горсовета украинского Мариуполя напомнили о трагедии в драмтеатре, которая произошла 16 марта 2022 года.

"Российские войска сбросили две мощные авиабомбы на театр, где от обстрелов прятались мирные мариупольцы с семьями - в частности, с детьми. Слово "ДЕТИ" было написано перед зданием, как надежда на спасение", - написали в горсовете.

Также напоминается, что после оккупации территории оккупанты отгородили ее забором.

"Первым делом россияне огородили место своего преступления забором. Это было сделано, чтобы скрыть разбор завалов с телами погибших и избежать документирования доказательств", - добавили в пресс-службе.

Фото: россияне заявили о завершении восстановительных работ в драмтеатре (t.me/mariupolrada)

Трагедия в драмтеатре Мариуполя

Как известно, Мариуполь это город, который стал символом героического сопротивления и неописуемых страданий во время агрессии РФ в Украине. После трехмесячной осады с 24 февраля по 20 мая 2022 года, город попал под полную оккупацию врага.

Уничтожение мариупольского драмтеатра произошло 16 марта 2022 года - туда прилетели авиабомбы РФ. В здании драмтеатра прятались сотни гражданских лиц, в том числе дети.

В результате атаки врага погибло не менее 600 человек, что делает этот случай одним из самых масштабных военных преступлений России в Украине.

РБК-Украина писало недавно о спутниковых снимках масштабного мариупольского кладбища, которое разрастается каждый год.

По оценкам разных источников, оккупанты уничтожили более 100 тысяч гражданских жителей во время оккупации Мариуполя.

Читайте РБК-Украина в Google News
Мариуполь Война в Украине Оккупанты
Новости
Бесплатные 3000 км на УЗ и не только: детали новой "зимней поддержки" от Кабмина
Бесплатные 3000 км на УЗ и не только: детали новой "зимней поддержки" от Кабмина
Аналитика
Аспирантура уже перестала быть способом уклонения от мобилизации, - Николай Трофименко, МОН
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Аспирантура уже перестала быть способом уклонения от мобилизации, - Николай Трофименко, МОН