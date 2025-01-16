Планують перекинути на Херсонський напрямок. Партизани виявили в Криму дивізіон катерів РФ

Зазначається, що один з агентів руху розвідав місце дислокації 91-ї бригади 4-го дивізіону річкових катерів Збройних сил РФ, що розташоване на мисі Тарханкут біля Оленівки на західному узбережжі кримського півострова.

"Там розташовані військові катери, спецтехніка та розміщується особовий склад", - йдеться в публікації партизанів.

У "АТЕШ" розповіли, що зараз на цій базі триває підготовка техніки противника та навчання особового складу.

"Надалі окупанти планують перекинути катери на Херсонський напрямок. Ми продовжуємо стежити за переміщеннями та планами командування", - передали підпільники.

У русі додали, що зазначену інформацію, включно з точними координатами та деталями технічного оснащення, вони оперативно передали Силам оборони і безпеки України.

"Мабуть, до свого призначення ця техніка не дістанеться", - припускають партизани.

Також в мережі були оприлюднені фото з локацій, задокументованих під час розвідки.