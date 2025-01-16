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Планують перекинути на Херсонський напрямок. Партизани виявили в Криму дивізіон катерів РФ

Фото: російські військові в окупованому Криму (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Представники українського підпілля виявили та провели розвідку місця розташування дивізіону катерів російських загарбників у тимчасово окупованому Криму. Ворог планує використати ці плавзасоби для майбутніх операцій на Херсонському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Telegram-канал партизанського руху "АТЕШ"

Зазначається, що один з агентів руху розвідав місце дислокації 91-ї бригади 4-го дивізіону річкових катерів Збройних сил РФ, що розташоване на мисі Тарханкут біля Оленівки на західному узбережжі кримського півострова.

"Там розташовані військові катери, спецтехніка та розміщується особовий склад", - йдеться в публікації партизанів.

У "АТЕШ" розповіли, що зараз на цій базі триває підготовка техніки противника та навчання особового складу.

"Надалі окупанти планують перекинути катери на Херсонський напрямок. Ми продовжуємо стежити за переміщеннями та планами командування", - передали підпільники.

У русі додали, що зазначену інформацію, включно з точними координатами та деталями технічного оснащення, вони оперативно передали Силам оборони і безпеки України.

"Мабуть, до свого призначення ця техніка не дістанеться", - припускають партизани.

Також в мережі були оприлюднені фото з локацій, задокументованих під час розвідки.

 

Нагадаємо, нещодавно партизани "Атеш" розповіли, що війська РФ на окупованій частині Херсонської області скаржаться на збільшення зламаної техніки. За словами підпільників, ймовірно, там відбувається саботаж, і загарбники ламають техніку, щоб не форсувати Дніпро під Херсоном.

Наприкінці грудня у партизанському русі зазначали, що російські окупанти готуються до штурму у Херсонській області та очікують великих втрат.

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