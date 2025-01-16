Хотят бросить на Херсонское направление. Партизаны обнаружили в Крыму дивизион катеров РФ

Отмечается, что один из агентов движения разведал место дислокации 91-й бригады 4-го дивизиона речных катеров Вооруженных сил РФ, расположенное на мысе Тарханкут возле Еленовки на западном побережье крымского полуострова.

"Там расположены военные катера, спецтехника и размещается личный состав", - говорится в публикации партизан.

В "АТЕШ" рассказали, что сейчас на этой базе продолжается подготовка техники противника и обучение личного состава.

"В дальнейшем оккупанты планируют перебросить катера на Херсонское направление. Мы продолжаем следить за перемещениями и планами командования", - передали подпольщики.

В движении добавили, что указанную информацию, включая точные координаты и детали технического оснащения, они оперативно передали Силам обороны и безопасности Украины.

"Вероятно, до своего назначения эта техника не доберется", - предполагают партизаны.

Также в сети были обнародованы фото с локаций, задокументированных во время разведки.