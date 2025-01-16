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Хотят бросить на Херсонское направление. Партизаны обнаружили в Крыму дивизион катеров РФ

Фото: российские военные в оккупированном Крыму (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Представители украинского подполья обнаружили и провели разведку места расположения дивизиона катеров российских захватчиков во временно оккупированном Крыму. Враг планирует использовать эти плавсредства для будущих операций на Херсонском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Telegram-канал партизанского движения "АТЕШ"

Отмечается, что один из агентов движения разведал место дислокации 91-й бригады 4-го дивизиона речных катеров Вооруженных сил РФ, расположенное на мысе Тарханкут возле Еленовки на западном побережье крымского полуострова.

"Там расположены военные катера, спецтехника и размещается личный состав", - говорится в публикации партизан.

В "АТЕШ" рассказали, что сейчас на этой базе продолжается подготовка техники противника и обучение личного состава.

"В дальнейшем оккупанты планируют перебросить катера на Херсонское направление. Мы продолжаем следить за перемещениями и планами командования", - передали подпольщики.

В движении добавили, что указанную информацию, включая точные координаты и детали технического оснащения, они оперативно передали Силам обороны и безопасности Украины.

"Вероятно, до своего назначения эта техника не доберется", - предполагают партизаны.

Также в сети были обнародованы фото с локаций, задокументированных во время разведки.

 

Напомним, недавно партизаны "Атеш" рассказали, что войска РФ на оккупированной части Херсонской области жалуются на увеличение сломанной техники. По словам подпольщиков, вероятно там происходит саботаж, и захватчики ломают технику, чтобы не форсировать Днепр под Херсоном.

В конце декабря в партизанском движении отмечали, что российские оккупанты готовятся к штурму в Херсонской области и ожидают больших потерь.

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