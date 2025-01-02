Росіяни, ймовірно, ламають техніку, щоб не форсувати Дніпро під Херсоном, - "АТЕШ"
Росіяни на окупованій частині Херсонської області скаржаться на збільшення зламаної техніки. Ймовірно, там відбувається саботаж.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на партизанський рух "АТЕШ".
За даними "АТЕШ", у тимчасово окупованому Лазурному російські окупанти скаржаться на різке збільшення кількості поломок техніки, яка прибуває на ремонтну базу. Зокрема, йдеться про плавзасоби - човни та гідроскутери.
Росіяни підозрюють, що це пов'язано з умисним саботажем з боку самих російських військовослужбовців.
"Російські військові все частіше вибирають саботаж як спосіб виживання. Багато з них свідомо ламають двигуни човнів, дотримуючись інструкцій, опублікованих рухом "АТЕШ", - пишуть партизани.
Це призводить до того, що човни часто повертаються на ремонт, а це, своєю чергою, зриває плани російської армії щодо використання цих плавзасобів для форсування Дніпра.
"Ми продовжуємо допомагати російським військовослужбовцям, надаючи поради та інструкції, як уникнути безглуздих жертв і зберегти свої життя в цій війні", - пише "АТЕШ".
Ситуація у Херсонській області
Раніше ми писали про те, що російські окупанти зазнають важких втрат під час штурмів правого берега Херсонської області. Однак їх спроби прорватися на правобережжя не припиняються.
Зокрема, російське командування кидає окупантів на штурми на лівобережжі Херсонській області, але відмовляється забирати їхні тіла.
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