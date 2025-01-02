Росіяни, ймовірно, ламають техніку, щоб не форсувати Дніпро під Херсоном, - "АТЕШ"

Росіяни на окупованій частині Херсонської області скаржаться на збільшення зламаної техніки. Ймовірно, там відбувається саботаж.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на партизанський рух "АТЕШ".

За даними "АТЕШ", у тимчасово окупованому Лазурному російські окупанти скаржаться на різке збільшення кількості поломок техніки, яка прибуває на ремонтну базу. Зокрема, йдеться про плавзасоби - човни та гідроскутери.

Росіяни підозрюють, що це пов'язано з умисним саботажем з боку самих російських військовослужбовців.

"Російські військові все частіше вибирають саботаж як спосіб виживання. Багато з них свідомо ламають двигуни човнів, дотримуючись інструкцій, опублікованих рухом "АТЕШ", - пишуть партизани.

Це призводить до того, що човни часто повертаються на ремонт, а це, своєю чергою, зриває плани російської армії щодо використання цих плавзасобів для форсування Дніпра.

"Ми продовжуємо допомагати російським військовослужбовцям, надаючи поради та інструкції, як уникнути безглуздих жертв і зберегти свої життя в цій війні", - пише "АТЕШ".

Ситуація у Херсонській області

Раніше ми писали про те, що російські окупанти зазнають важких втрат під час штурмів правого берега Херсонської області. Однак їх спроби прорватися на правобережжя не припиняються.