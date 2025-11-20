Планував напади на різдвяний ярмарок у Зальцбурзі: підозрюваний афганець зізнався у суді

За даними слідчих, напади були заплановані на різдвяні свята 2024 року. Чоловік мав здійснити їх за допомогою ножів, вогнепальної зброї або саморобної бомби. 22-річний чоловік нібито був "сплячим агентом", тихим членом терористичного осередку, зазначає ЗМІ.

У грудні 2024 року його затримали у Німеччині після сигналу від американських слідчих.

"Першими словами затриманого були: "Я є членом ІДІЛ", - повідомляє телеканал.

Адвокат підозрюваного Гельмут Шотт заявив, що його клієнт радикалізувався в Інтернеті.

"Він шукав чати з членами ІДІЛ і намагався вступити. Зрештою, його не прийняли, але він, очевидно, відчув себе підкріпленим пропагандою ІДІЛ", - цитує його телеканал.

Під час судового засідання чоловік відповів на запитання судді про плани нападу, що він не планував, а лише "думав про це". Хоча повідомлення в чаті, на які посилався суддя, вказували на наміри підозрюваного обезголовити трьох людей та підняти прапор терористичного угруповання ІДІЛ на фортеці Гогензальцбург.

Вирок у справі має бути оголошений у четвер, 20 листопада.

Підсудному загрожує від 10 до 20 років позбавлення волі або довічне ув'язнення.