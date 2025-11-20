UA

Енергоатом Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні

Планував напади на різдвяний ярмарок у Зальцбурзі: підозрюваний афганець зізнався у суді

Ілюстративне фото: різдвяний ярмарок у Європі (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

Під час судового процесу у справі про тероризм 22-річний афганець визнав, що розглядав можливість нападу на різдвяний ярмарок у Зальцбурзі, залізничний вокзал або фортецю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на австрійський телеканал ORF.

За даними слідчих, напади були заплановані на різдвяні свята 2024 року. Чоловік мав здійснити їх за допомогою ножів, вогнепальної зброї або саморобної бомби. 22-річний чоловік нібито був "сплячим агентом", тихим членом терористичного осередку, зазначає ЗМІ.

У грудні 2024 року його затримали у Німеччині після сигналу від американських слідчих.

"Першими словами затриманого були: "Я є членом ІДІЛ", - повідомляє телеканал. 

Адвокат підозрюваного Гельмут Шотт заявив, що його клієнт радикалізувався в Інтернеті.

"Він шукав чати з членами ІДІЛ і намагався вступити. Зрештою, його не прийняли, але він, очевидно, відчув себе підкріпленим пропагандою ІДІЛ", - цитує його телеканал.

Під час судового засідання чоловік відповів на запитання судді про плани нападу, що він не планував, а лише "думав про це". Хоча повідомлення в чаті, на які посилався суддя, вказували на наміри підозрюваного обезголовити трьох людей та підняти прапор терористичного угруповання ІДІЛ на фортеці Гогензальцбург.

Вирок у справі має бути оголошений у четвер, 20 листопада.

Підсудному загрожує від 10 до 20 років позбавлення волі або довічне ув'язнення. 

 

Напади на українців у Європі

Раніше РБК-Україна писало про те, що в Берліні невідомі напали з ножем на українця після запитання про національність. Один із двох незнайомців нібито вдарив його ножем у живіт, після чого обидвоє зникли.

Також у Варшаві громадянин Узбекистану поранив ножем двох 15-річних хлопців з України.

А в травні 2024 року стало відомо про вбивство двох українців у торговому центрі Німеччини. Зловмисником виявився громадянин РФ. Він напав на українців з ножем, після чого його заарештували.

ТерактІДІЛАвстрія