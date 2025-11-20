RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Энергоатом Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине

Планировал нападения на рождественскую ярмарку в Зальцбурге: афганец признался в суде

Иллюстративное фото: рождественская ярмарка в Европе (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

Во время судебного процесса по делу о терроризме 22-летний афганец признал, что рассматривал возможность нападения на рождественскую ярмарку в Зальцбурге, железнодорожный вокзал или крепость.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на австрийский телеканал ORF.

По данным следователей, нападения были запланированы на рождественские праздники 2024 года. Мужчина должен был осуществить их с помощью ножей, огнестрельного оружия или самодельной бомбы. 22-летний мужчина якобы был "спящим агентом", тихим членом террористической ячейки, отмечает СМИ.

В декабре 2024 года его задержали в Германии после сигнала от американских следователей.

"Первыми словами задержанного были: "Я являюсь членом ИГИЛ", - сообщает телеканал.

Адвокат подозреваемого Гельмут Шотт заявил, что его клиент радикализировался в Интернете.

"Он искал чаты с членами ИГИЛ и пытался вступить. В конце концов, его не приняли, но он, очевидно, почувствовал себя подкрепленным пропагандой ИГИЛ", - цитирует его телеканал.

Во время судебного заседания мужчина ответил на вопрос судьи о планах нападения, что он не планировал, а лишь "думал об этом". Хотя сообщения в чате, на которые ссылался судья, указывали на намерения подозреваемого обезглавить трех человек и поднять флаг террористической группировки ИГИЛ на крепости Гогензальцбург.

Приговор по делу должен быть объявлен в четверг, 20 ноября.

Подсудимому грозит от 10 до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

 

 

Нападения на украинцев в Европе

Ранее РБК-Украина писало о том, что в Берлине неизвестные напали с ножом на украинца после вопроса о национальности. Один из двух незнакомцев якобы ударил его ножом в живот, после чего оба скрылись.

Также в Варшаве гражданин Узбекистана ранил ножом двух 15-летних парней из Украины.

А в мае 2024 года стало известно об убийстве двух украинцев в торговом центре Германии. Злоумышленником оказался гражданин РФ. Он напал на украинцев с ножом, после чего его арестовали.

Читайте РБК-Украина в Google News
ТерактИГИЛАвстрия