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У Варшаві чоловік напав із ножем на двох 15-річних українців, - ЗМІ

Варшава, Польща, Понеділок 22 липня 2024 22:44
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У Варшаві чоловік напав із ножем на двох 15-річних українців, - ЗМІ Фото: польська поліція (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У Бродненському парку Варшави 26-річний громадянин Узбекистану поранив ножем двох 15-річних хлопців з України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Польське радіо".

Як повідомляє видання, інформація про конфлікт за участю озброєного ножем чоловіка надійшла до поліції 22 липня після 15:00.

За неофіційними даними, нападник родом з Узбекистану. Він нібито прибув на місце події з рюкзаком від компанії, яка займається доставкою їжі.

Жертвами стали двоє 15-річних українців. Вони були госпіталізовані до лікарні пораненнями рук і живота. Також з ними були однолітки, які не постраждали.

26-річного нападника затримала поліція. Під час втечі зловмисник нібито втратив свої речі, що дозволило поліції швидко вийти на його слід.

Нагадаємо, у червні у німецькому місті Франкфурт-на-Майні афганець із ножем напав на українку. Жінку було серйозно поранено.

А на початку травня стало відомо про вбивство двох українців у торговому центрі Німеччини. Зловмисником виявився громадянин РФ. Він напав на українців з ножем, після чого його заарештували.

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