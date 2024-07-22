У Варшаві чоловік напав із ножем на двох 15-річних українців, - ЗМІ

У Бродненському парку Варшави 26-річний громадянин Узбекистану поранив ножем двох 15-річних хлопців з України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Польське радіо" .

Як повідомляє видання, інформація про конфлікт за участю озброєного ножем чоловіка надійшла до поліції 22 липня після 15:00.

За неофіційними даними, нападник родом з Узбекистану. Він нібито прибув на місце події з рюкзаком від компанії, яка займається доставкою їжі.

Жертвами стали двоє 15-річних українців. Вони були госпіталізовані до лікарні пораненнями рук і живота. Також з ними були однолітки, які не постраждали.

26-річного нападника затримала поліція. Під час втечі зловмисник нібито втратив свої речі, що дозволило поліції швидко вийти на його слід.