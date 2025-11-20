ua en ru
Чт, 20 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Енергоатом Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Планував напади на різдвяний ярмарок у Зальцбурзі: підозрюваний афганець зізнався у суді

Австрія, Четвер 20 листопада 2025 08:00
UA EN RU
Планував напади на різдвяний ярмарок у Зальцбурзі: підозрюваний афганець зізнався у суді Ілюстративне фото: різдвяний ярмарок у Європі (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

Під час судового процесу у справі про тероризм 22-річний афганець визнав, що розглядав можливість нападу на різдвяний ярмарок у Зальцбурзі, залізничний вокзал або фортецю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на австрійський телеканал ORF.

За даними слідчих, напади були заплановані на різдвяні свята 2024 року. Чоловік мав здійснити їх за допомогою ножів, вогнепальної зброї або саморобної бомби. 22-річний чоловік нібито був "сплячим агентом", тихим членом терористичного осередку, зазначає ЗМІ.

У грудні 2024 року його затримали у Німеччині після сигналу від американських слідчих.

"Першими словами затриманого були: "Я є членом ІДІЛ", - повідомляє телеканал.

Адвокат підозрюваного Гельмут Шотт заявив, що його клієнт радикалізувався в Інтернеті.

"Він шукав чати з членами ІДІЛ і намагався вступити. Зрештою, його не прийняли, але він, очевидно, відчув себе підкріпленим пропагандою ІДІЛ", - цитує його телеканал.

Під час судового засідання чоловік відповів на запитання судді про плани нападу, що він не планував, а лише "думав про це". Хоча повідомлення в чаті, на які посилався суддя, вказували на наміри підозрюваного обезголовити трьох людей та підняти прапор терористичного угруповання ІДІЛ на фортеці Гогензальцбург.

Вирок у справі має бути оголошений у четвер, 20 листопада.

Підсудному загрожує від 10 до 20 років позбавлення волі або довічне ув'язнення.

Напади на українців у Європі

Раніше РБК-Україна писало про те, що в Берліні невідомі напали з ножем на українця після запитання про національність. Один із двох незнайомців нібито вдарив його ножем у живіт, після чого обидвоє зникли.

Також у Варшаві громадянин Узбекистану поранив ножем двох 15-річних хлопців з України.

А в травні 2024 року стало відомо про вбивство двох українців у торговому центрі Німеччини. Зловмисником виявився громадянин РФ. Він напав на українців з ножем, після чого його заарештували.

Читайте РБК-Україна в Google News
Теракт ІДІЛ Австрія
Новини
"Мирний план" Віткоффа і Дмитрієва просуває капітуляцію України: ЗМІ назвали пункти
"Мирний план" Віткоффа і Дмитрієва просуває капітуляцію України: ЗМІ назвали пункти
Аналітика
"Сім кілометрів пішки під дронами і артою". Як проходить пошук тіл загиблих на фронті
Богдана Лясківськажурналіст РБК-Україна "Сім кілометрів пішки під дронами і артою". Як проходить пошук тіл загиблих на фронті