Планировал нападения на рождественскую ярмарку в Зальцбурге: афганец признался в суде

Во время судебного процесса по делу о терроризме 22-летний афганец признал, что рассматривал возможность нападения на рождественскую ярмарку в Зальцбурге, железнодорожный вокзал или крепость.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на австрийский телеканал ORF .

По данным следователей, нападения были запланированы на рождественские праздники 2024 года. Мужчина должен был осуществить их с помощью ножей, огнестрельного оружия или самодельной бомбы. 22-летний мужчина якобы был "спящим агентом", тихим членом террористической ячейки, отмечает СМИ.

В декабре 2024 года его задержали в Германии после сигнала от американских следователей.

"Первыми словами задержанного были: "Я являюсь членом ИГИЛ", - сообщает телеканал.

Адвокат подозреваемого Гельмут Шотт заявил, что его клиент радикализировался в Интернете.

"Он искал чаты с членами ИГИЛ и пытался вступить. В конце концов, его не приняли, но он, очевидно, почувствовал себя подкрепленным пропагандой ИГИЛ", - цитирует его телеканал.

Во время судебного заседания мужчина ответил на вопрос судьи о планах нападения, что он не планировал, а лишь "думал об этом". Хотя сообщения в чате, на которые ссылался судья, указывали на намерения подозреваемого обезглавить трех человек и поднять флаг террористической группировки ИГИЛ на крепости Гогензальцбург.

Приговор по делу должен быть объявлен в четверг, 20 ноября.

Подсудимому грозит от 10 до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение.