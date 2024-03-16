UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Планували перетнути Тису з дитячими рятувальними жилетами. ДПСУ затримала ухилянтів

Фото: ДПСУ затримала ухилянтів (t.me/DPSUkr)
Автор: Сергій Пишкін

Співробітники Державної прикордонної служби України (ДПСУ) затримали двох "плавців", які хотіли перетнути Тису з дитячими рятувальними жилетами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал ДПСУ.

Переправнику за свою "мандрівку" до Угорщини ухилянти заплатили по 1000 євро. 

Ще одного порушника було затримано під час спроби переплисти до Румунії. Обіцяний "безперешкодний" перетин кордону йому коштував 2 тисячі доларів. 

"Усіх затримали та склали адмінпротоколи. Нині оперативники встановлюють коло причетних до переправлення осіб", - додає ДПСУ. 

 

Фото: ДПСУ затримала ухилянтів (t.me/DPSUkr)

Мобілізація в Україні 

Після повномасштабного вторгнення російських терористів на територію України в країні запровадили воєнний стан. Чоловікам призовного віку заборонено виїжджати за кордон. При цьому передбачено низку винятків. Водночас є й ті, хто намагається уникнути закону, або ж "допомогти" іншим втекти з країни за грошову винагороду.

Наприклад, нещодавно співробітники ДПСУ разом зі Службою безпеки України затримали 34 ухилянтів, які намагались втекти до Румунії в одному мікроавтобусі. Організатору "схеми" загрожує від 3 до 9 років позбавлення волі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДПСУВійна в Україні