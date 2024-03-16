Планировали пересечь Тису с детскими спасательными жилетами. ГПСУ задержала уклонистов

Переправщику за свое "путешествие" в Венгрию уклонисты заплатили по 1000 евро.

Еще один нарушитель был задержан при попытке переплыть в Румынию. Обещанное "беспрепятственное" пересечение границы ему стоило 2 тысячи долларов.

"Всех задержали и составили админпротоколы. Сейчас оперативники устанавливают круг причастных к переправке лиц", - добавляет ГПСУ.

Фото: ГПСУ задержала уклонистов (t.me/DPSUkr)

Мобилизация в Украине

После полномасштабного вторжения российских террористов на территорию Украины в стране ввели военное положение. Мужчинам призывного возраста запрещено выезжать за границу. При этом предусмотрен ряд исключений. В то же время есть и те, кто пытается избежать закона, или же "помочь" другим сбежать из страны за денежное вознаграждение.

Например, недавно сотрудники ГПСУ вместе со Службой безопасности Украины задержали 34 уклонистов, пытавшихся бежать в Румынию в одном микроавтобусе. Организатору "схемы" грозит от 3 до 9 лет лишения свободы.