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Планировали пересечь Тису с детскими спасательными жилетами. ГПСУ задержала уклонистов

Фото: ГПСУ задержала уклонистов (t.me/DPSUkr)
Автор: Сергей Пышкин

Сотрудники Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) задержали двух "пловцов", которые хотели пересечь Тису с детскими спасательными жилетами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ГПСУ.

Переправщику за свое "путешествие" в Венгрию уклонисты заплатили по 1000 евро. 

Еще один нарушитель был задержан при попытке переплыть в Румынию. Обещанное "беспрепятственное" пересечение границы ему стоило 2 тысячи долларов. 

"Всех задержали и составили админпротоколы. Сейчас оперативники устанавливают круг причастных к переправке лиц", - добавляет ГПСУ. 

 

Фото: ГПСУ задержала уклонистов  (t.me/DPSUkr)

Мобилизация в Украине

После полномасштабного вторжения российских террористов на территорию Украины в стране ввели военное положение. Мужчинам призывного возраста запрещено выезжать за границу. При этом предусмотрен ряд исключений. В то же время есть и те, кто пытается избежать закона, или же "помочь" другим сбежать из страны за денежное вознаграждение.

Например, недавно сотрудники ГПСУ вместе со Службой безопасности Украины задержали 34 уклонистов, пытавшихся бежать в Румынию в одном микроавтобусе. Организатору "схемы" грозит от 3 до 9 лет лишения свободы.

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