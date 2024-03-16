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Планували перетнути Тису з дитячими рятувальними жилетами. ДПСУ затримала ухилянтів

Субота 16 березня 2024 15:14
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Планували перетнути Тису з дитячими рятувальними жилетами. ДПСУ затримала ухилянтів Фото: ДПСУ затримала ухилянтів (t.me/DPSUkr)
Автор: Сергій Пишкін

Співробітники Державної прикордонної служби України (ДПСУ) затримали двох "плавців", які хотіли перетнути Тису з дитячими рятувальними жилетами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал ДПСУ.

Переправнику за свою "мандрівку" до Угорщини ухилянти заплатили по 1000 євро.

Ще одного порушника було затримано під час спроби переплисти до Румунії. Обіцяний "безперешкодний" перетин кордону йому коштував 2 тисячі доларів.

"Усіх затримали та склали адмінпротоколи. Нині оперативники встановлюють коло причетних до переправлення осіб", - додає ДПСУ.

Фото: ДПСУ затримала ухилянтів (t.me/DPSUkr)

Мобілізація в Україні

Після повномасштабного вторгнення російських терористів на територію України в країні запровадили воєнний стан. Чоловікам призовного віку заборонено виїжджати за кордон. При цьому передбачено низку винятків. Водночас є й ті, хто намагається уникнути закону, або ж "допомогти" іншим втекти з країни за грошову винагороду.

Наприклад, нещодавно співробітники ДПСУ разом зі Службою безпеки України затримали 34 ухилянтів, які намагались втекти до Румунії в одному мікроавтобусі. Організатору "схеми" загрожує від 3 до 9 років позбавлення волі.

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