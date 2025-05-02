Планируете отпуск? Пять вещей, на которые вы потратите больше всего денег
Планируя путешествие, следует учитывать не только направление, но и расходы, которые больше всего влияют на кошелек. Иногда они не очевидны.
Директор туристического агентства "Полечу, куда хочу!" Наталья Якименко в комментарии РБК-Украина рассказала о пяти основных пунктах, которые забирают больше всего средств во время отпуска.
Авиабилеты
Перелет - одна из самых дорогих составляющих. В сезон или при бронировании в последний момент цены могут вырасти в разы.
"Сэкономить можно благодаря раннему бронированию, чартерам или рейсам с пересадками", - отмечает Якименко.
Проживание
Цена за отели или апартаменты зависит от сезона, места и уровня сервиса. К основной стоимости могут добавляться налоги, туристические сборы и депозиты.
Питание
Если в отеле нет полного пансиона или в стоимость проживания включены только завтраки, придется тратиться на обеды и ужины. Туристические рестораны часто значительно дороже местных заведений. А попробовать национальные блюда хочется каждому.
Развлечения и экскурсии
Музеи, гиды, морские прогулки, экстрим - все это требует отдельного бюджета, особенно если путешествие не соло.
Подготовка к поездке
Чемоданы, одежда, средства гигиены, страховки - подготовка к путешествию тоже стоит денег. По словам Якименко, часто расходы до вылета превышают ожидания.
"Неочевидная, но весомая трата - время, которое тратится на планирование путешествия, выбор тура, бронирование и другие организационные вопросы. Ведь время - это также деньги", - говорит эксперт.
Ранее РБК-Украина рассказывало, что Наталья Якименко проанализировала популярные направления для летнего отдыха украинцев в 2025 году. Она отмечает, что Греция является лучшим выбором благодаря сочетанию европейского сервиса, культуры и доступности, особенно на менее туристических островах.
Также мы писали, что в некоторых странах запрещено делать фотографии и за них можно получить штраф.
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