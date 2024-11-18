Плануємо відходити від "бусифікації". Умєров анонсував нові пропозиції щодо мобілізації

Як розповів Умєров, наразі Росія планує збільшення свого особового складу. Українські військові наразі утримують фронт, а Міноборони працює над питанням людяності щодо мобілізації: почали працювати рекрутингові центр, а також розпочалась цифровізація процесу, щоб "люди знали, що у них є вибір".

За словами міністра, відомство також планує працювати й з тими українцями, які наразі перебувають за межами країни, щоб в них також був вибір піти у війську.

"Зараз для нас є важливим пріоритет захисту нашої країни, тому плануємо відходити від цих болючих питань для населення (питання "бусифікації", - ред.). Щоб вирішити це питання, в нас є пропозиції, які ми будемо обговорювати в Кабміні, щоб пропонувати таку реформу", - додав він.

Мобілізація в Україні

16 квітня президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт №10449, який вніс корективи до процедури мобілізації. Нові правила набули чинності з 18 травня.

Згідно із законодавчими змінами, усі громадяни, які стоять на військовому обліку, були зобов’язані до 16 липня актуалізувати свої персональні дані у відповідних реєстрах.

Одним із нововведень стало впровадження мобільного додатка "Резерв+". Цей сервіс забезпечує доступ до електронного кабінету для громадян, які підлягають військовому обліку, полегшуючи взаємодію з військовими органами та актуалізацію даних.

Наприкінці жовтня секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олександр Литвиненко заявив, що в Сили оборони України вже мобілізували понад мільйон громадян. Крім того, за його даними, ще планується призвати понад 160 тисяч осіб.