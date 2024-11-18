Плануємо відходити від "бусифікації". Умєров анонсував нові пропозиції щодо мобілізації
Міністерство оборони має пропозиції щодо реформування системи мобілізації в Україні. Планується відмова від так званої "бусифікації".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Міністерства оборони України Рустема Умєрова, якого цитує "УНН".
Як розповів Умєров, наразі Росія планує збільшення свого особового складу. Українські військові наразі утримують фронт, а Міноборони працює над питанням людяності щодо мобілізації: почали працювати рекрутингові центр, а також розпочалась цифровізація процесу, щоб "люди знали, що у них є вибір".
За словами міністра, відомство також планує працювати й з тими українцями, які наразі перебувають за межами країни, щоб в них також був вибір піти у війську.
"Зараз для нас є важливим пріоритет захисту нашої країни, тому плануємо відходити від цих болючих питань для населення (питання "бусифікації", - ред.). Щоб вирішити це питання, в нас є пропозиції, які ми будемо обговорювати в Кабміні, щоб пропонувати таку реформу", - додав він.
Мобілізація в Україні
16 квітня президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт №10449, який вніс корективи до процедури мобілізації. Нові правила набули чинності з 18 травня.
Згідно із законодавчими змінами, усі громадяни, які стоять на військовому обліку, були зобов’язані до 16 липня актуалізувати свої персональні дані у відповідних реєстрах.
Одним із нововведень стало впровадження мобільного додатка "Резерв+". Цей сервіс забезпечує доступ до електронного кабінету для громадян, які підлягають військовому обліку, полегшуючи взаємодію з військовими органами та актуалізацію даних.
Наприкінці жовтня секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олександр Литвиненко заявив, що в Сили оборони України вже мобілізували понад мільйон громадян. Крім того, за його даними, ще планується призвати понад 160 тисяч осіб.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.