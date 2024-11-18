Планируем отходить от "бусификации". Умеров анонсировал новые предложения по мобилизации

Министерство обороны имеет предложения по реформированию системы мобилизации в Украине. Планируется отказ от так называемой "бусификации".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Министерства обороны Украины Рустема Умерова, которого цитирует "УНН".

Как рассказал Умеров, сейчас Россия планирует увеличение своего личного состава. Украинские военные сейчас удерживают фронт, а Минобороны работает над вопросом человечности касаемо мобилизации: начали работать рекрутинговые центры, а также началась цифровизация процесса, чтобы "люди знали, что у них есть выбор".

По словам министра, ведомство также планирует работать и с теми украинцами, которые сейчас находятся за пределами страны, чтобы у них также был выбор пойти в армию.

"Сейчас для нас важен приоритет защиты нашей страны, поэтому планируем отходить от этих болезненных вопросов для населения (вопрос "бусификации", - ред.). Чтобы решить этот вопрос, у нас есть предложения, которые мы будем обсуждать в Кабмине, чтобы предлагать такую реформу", - добавил он.

Мобилизация в Украине

16 апреля президент Владимир Зеленский подписал законопроект №10449, который внес коррективы в процедуру мобилизации. Новые правила вступили в силу с 18 мая.

Согласно законодательным изменениям, все граждане, которые стоят на воинском учете, были обязаны до 16 июля актуализировать свои персональные данные в соответствующих реестрах.

Одним из нововведений стало внедрение мобильного приложения "Резерв+". Этот сервис обеспечивает доступ к электронному кабинету для граждан, подлежащих воинскому учету, облегчая взаимодействие с военными органами и актуализацию данных.

В конце октября секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Литвиненко заявил, что в Силы обороны Украины уже мобилизовали более миллиона граждан. Кроме того, по его данным, еще планируется призвать более 160 тысяч человек.