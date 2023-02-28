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Планує боротися з "бавовною". РФ перекидає зброю застарілих зразків в Маріуполь

Фото: РФ перекидає зброю застарілих зразків в Маріуполь (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Російські окупанти перекидають техніку навколо Маріуполя, намагаючись таким чином протистояти "бавовні", які останнім часом почастішали в місті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.

Так, за його словами, зафіксовано постачання зброї - гармати та "зенітки" - зразків 1939 року.

"Масово розміщують навколо Маріуполя. Судячи з розставлення, в такий спосіб росіяни будуть намагатись протидіяти маріупольської "бавовні", - припустив він.

Крім того, за даними Андрющенка, спостерігається активний рух техніки через Маріуполь в бік Мангуша та Бердянська на узбережжя Маріупольського району. Він додав, що помічено понад десять вантажівок з БК, поки живою силою та автівка управління.

"В цілому основне перекидання з Маріуполя та Маріупольського району живої сили завершено. Загальна чисельність залишків становить до 10-15 тисяч, зменшення на 20-25 тисяч", - констатував радник мера.

До того ж окупанти продовжують розміщувати військових компактно, поновивши практику розміщення в школах Маріуполя.

"Надійшла інформація про плани розмістити окупантів в приміщенні школи №63. Чергова спроба прикритися цивільними", - додав Андрющенко.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Маріуполі за останній тиждень збільшилась кількість повідомлень про вибухи.

За даними Сил оборони Таврійського напрямку, серед окупантів у Маріуполі паніка, оскільки ворожі війська не чекали вибухів на своїх складах із боєприпасами та паливом.

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Маріупольвибухи