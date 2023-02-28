Планирует бороться с "хлопками". РФ перебрасывает оружие устаревших образцов в Мариуполь

Российские оккупанты перебрасывают технику вокруг Мариуполя, стараясь таким образом противостоять "хлопкам", которые в последнее время участились в городе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.
Так, по его словам, зафиксированы поставки оружия - пушки и "зенитки" - образцов 1939 года.
"Массово размещают вокруг Мариуполя. Судя по расстановке, таким образом россияне будут пытаться противодействовать мариупольским "хлопкам", - предположил он.
Кроме того, по данным Андрющенко, наблюдается активное движение техники через Мариуполь в сторону Мангуша и Бердянска на побережье Мариупольского района. Он добавил, что замечено более десяти грузовиков с БК, пока живой силой и машиной управления.
"В целом основная переброска из Мариуполя и Мариупольского района живой силы завершена. Общая численность остатков составляет до 10-15 тысяч, уменьшение на 20-25 тысяч", - констатировал советник мэра.
К тому же оккупанты продолжают размещать военных компактно, восстановив практику размещения в школах Мариуполя.
"Поступила информация о планах разместить оккупантов в помещении школы №63. Очередная попытка прикрыться гражданскими", - добавил Андрющенко.
Напомним, во временно оккупированном Мариуполе за последнюю неделю увеличилось количество сообщений о взрывах.
По данным Сил обороны Таврического направления, среди оккупантов в Мариуполе паника, поскольку вражеские войска не ожидали взрывов на своих складах с боеприпасами и топливом.
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