Планируют доехать до пятницы. Новый конвой ООН отправился к "Азовстали"

Очередная эвакуационная колонна ООН и Красного креста отправилась на завод "Азовсталь" в Мариуполе. Эвакуацию мирных людей, которые находятся в подвалах завода, планируют выполнить уже завтра утром.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.