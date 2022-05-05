UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Планируют доехать до пятницы. Новый конвой ООН отправился к "Азовстали"

Фото: В Мариуполь к "Азовстали" отправилась еще одна эвакуационная колонна ООН (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Очередная эвакуационная колонна ООН и Красного креста отправилась на завод "Азовсталь" в Мариуполе. Эвакуацию мирных людей, которые находятся в подвалах завода, планируют выполнить уже завтра утром.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

«Колонна, которая отправилась в «Азовсталь», планирует быть там уже до завтрашнего утра. Мы надеемся, что удастся эвакуировать тех мирных жителей, которые остаются в этом аду уже столько месяцев, и вернуть их в безопасное место», – заявил специальный представитель ООН по Украине Мартин Гриффитс.

Он также добавил, что эвакуационная колонна ООН отправилась в сотрудничестве с Международным комитетом красного креста.

Напомним, что вчера в рамках Мариупольского гуманитарного коридора эвакуировали 344 человека. Все они только что прибыли в Запорожье.

Также мы сообщали, что Украина и Россия договорились об установлении режима прекращения огня с 5 по 7 мая на территории "Азовстали". Защитники Мариуполя используют это время, чтобы подготовить граждан к эвакуации.

Но впоследствии режим тишины был сорван оккупантами.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
АзовстальООНМариупольэвакуацияКрасный КрестВойна России против Украины