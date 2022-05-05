Планують доїхати до п'ятниці. Новий конвой ООН вирушив до "Азовсталі"

Чергова евакуаційна колона ООН та Червоного хреста вирушила до заводу “Азовсталь” в Маріуполі. Евакуацію мирних людей, які перебувають в підвалах завода, планують виконати вже завтра вранці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

«Колона, яка вирушила до «Азовсталі», планує бути там вже до завтрашнього ранку. Ми сподіваємося, що вдасться евакуювати тих мирних жителів, які залишаються в цьому пеклі вже стільки місяців, і повернути їх у безпечне місце», – заявив спеціальний представник ООН з питань України Мартін Гріффітс.

Він також додав, що евакуаційну колону ООН відправила у співпраці з Міжнародним комітетом червоного хреста.